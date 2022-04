Wo ist Mara-Patricia (14)? Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe - und hat erste Vermutung

Von: Katarina Amtmann

Die 14-Jährige aus Straubing wird vermisst. © Polizei Niederbayern

Eine 14-jährige Schülerin aus Straubing wird vermisst. Die Polizei hat einen ersten Verdacht - und bittet um Hinweise.

Straubing - Seit dem 27. März wird die 14-jährige Mara-Patricia aus Straubing vermisst. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

14-jährige Schülerin aus Straubing vermisst: Ist das Mädchen in Dresden oder Rumänien?

Die Schülerin hat gegen 2 Uhr die Wohnung ihrer Großmutter verlassen. Seitdem gilt sie laut Polizei als vermisst. „Trotz intensiver Nachforschungen konnte ihr derzeitiger Aufenthaltsort nicht ermittelt werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Es gebe Hinweise, dass sich das Mädchen in Dresden, oder auch in Rumänien aufhalten könnte.

„Nach den Gesamtumständen geht die Polizei derzeit nicht von einem Unglücksfall oder Verbrechen aus“, so die Polizei weiter.

Mädchen in Straubing vermisst: Polizei veröffentlicht Beschreibung

ca. 145 cm groß

schlank

lange, dunkle Haare

Polizei bittet um Hinweise zu Vermisster aus Straubing

Über ihre Bekleidung oder auffallende, mitgeführte Gegenstände ist nichts bekannt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Straubing unter der Telefonnummer 09421/868-0 entgegen. (kam)

