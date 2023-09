Schleuser flieht wegen Kontrolle vor Polizei und rammt mit elf Menschen im Auto einen Streifenwagen

Von: Leyla Yildiz

Wegen einer Polizeikontrolle ist ein Schleuser geflüchtet. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ein Schleuser ist im Rahmen einer Polizeikontrolle vor den Beamten geflohen. Mit seinem Transporter und elf Menschen an Board rammte er einen Streifenwagen.

Burghausen/Neuötting - In Oberbayern wollte ein Schleuser mit seinem Transporter, in dem sich elf Menschen befanden, vor der Polizei fliehen. Laut einer Mitteilung der Bundespolizei gefährdete der damit nicht nur die Geschleusten, sondern auch Polizisten sowie andere Teilnehmer des Straßenverkehrs. Zudem rammte er einen Streifenwagen. Die Beamten konnten den Mann aus Georgien festnehmen - am Samstag, 2. September, soll er noch vor einen Haftrichter treten.

Der 38-jährige Mann war am Freitag in Burghausen (Landkreis Altötting) mit einem Transporter eingereist. Als eine Streife der Grenzpolizei ihn kontrollieren wollte, soll er Gas gegeben und beim Überholen den Gegenverkehr gefährdet haben; unter anderem in einer nicht einsehbaren Rechtskurve. In Neuötting im selben Landkreis konnte ihn die Polizei überholen - und setzte sich mit dem Streifenfahrzeug vor den Transporter.

Schleuser flieht vor Polizei und rammt einen Streifenwagen

Der Fahrer hielt kurz an. Doch dann sei er wieder auf das Gaspedal getreten und habe den Streifenwagen gerammt, hieß es. Ein ausgestiegener Beamter konnte sich demnach nur durch einen Sprung zurück ins Dienstauto retten. Er wurde nicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

Als der Mann festgenommen wurde, stiegen elf Menschen aus dem Transporter. Sie alle hatten türkische Papiere. Durch den Zusammenstoß waren sie über die Ladefläche geschleudert worden. Eine Frau und ihr Säugling kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Wo die Geschleusten untergebracht werden, ist noch unklar. Gegen den mutmaßlichen Schleuser wird nun ermittelt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (ly/dpa)

