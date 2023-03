Warnstreiks in Bayern: Kitas dicht, Verwaltung lahmgelegt – welche Einrichtungen es trifft

Von: Tanja Kipke

Teilen

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter. Der Schwerpunkt liegt in dieser Woche auf dem Weltfrauentag. Welche Einrichtungen es in Bayern trifft.

München – Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter. Ende letzter Woche traf es vor allem den ÖPNV, in zahlreichen Städten Bayerns kam er fast gänzlich zum Erliegen. In dieser Woche geht es weiter, am Montag gab es in Bayern nur einzelne Aktionen der Gewerkschaft Verdi. Ein größerer Schwerpunkt wird am Mittwoch (8. März) erwartet, zum Weltfrauentag sind vor allem die Sozial- und Erziehungsdiensten betroffen – unter anderem also in Kindertagesstätten.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Warnstreiks in Bayern: Diese Einrichtungen waren Montag und Dienstag betroffen

Am Montag gab es laut Verdi unter anderem einen Warnstreiktag in der Region Amberg, der neben der Stadt Amberg, der Gemeinde Kümmersbruck und dem Klärwerk Theuern auch Beschäftigte der Truppenübungsplätze in Grafenwöhr, Vilseck und Hohenfels betreffen sollte. In Augsburg war die Stadtverwaltung betroffen. In Nürnberg und Passau gab es an den Kliniken kleinere Aktionen ohne Auswirkungen auf die Patienten.

Am Dienstag weitete Verdi die Warnstreiks in Augsburg aus. Dort sollen laut Gewerkschaft „von A wie Abfallwirtschaft über K wie Kita bis Z wie Zoll“ die Beschäftigten die Arbeit ruhen lassen. Im Allgäu sollen weite Teile des öffentlichen Dienstes in Lindenberg die Arbeit niederlegen.

Streik-Höhepunkt am Mittwoch: In zahlreichen Städten bleiben Kitas geschlossen

Am Mittwoch steht der Wochenhöhepunkt an. Zum Weltfrauentag sind vor allem die überwiegend weiblichen Beschäftigten in den Sozial- und Erziehungsdiensten zu Warnstreiks aufgerufen – unter anderem in Augsburg, Ingolstadt, München, Mittelfranken, Marktoberdorf sowie in Oberfranken – mit Schwerpunkt Forchheim – und in Schweinfurt. Teilweise werden auch Kliniken oder Stadtverwaltungen betroffen sein. Es werde laut Verdi zu „Einschränkungen des Betriebes bis hin zu Schließungen kommen.“ Die Gewerkschaft bittet um das Verständnis der Eltern, Kinder und anderer vom Streik betroffener Menschen. Neben Kitas können zudem folgende Einrichtungen betroffen sein:

Krankenhäuser und Kliniken.

Städtische Dienstellen: Zum Beispiel Bürgerbüros und Müllabfuhr.

Freizeiteinrichtungen (Museen, Bäder, usw.): In Ingolstadt bleibt am Mittwoch beispielsweise das Sportbad mit Sauna sowie die Eishalle zu.

US-Truppenübungsplätze Grafenwöhr, Vilseck und Hohenfels.

Die Beschäftigten gehen zudem in den Städten auf die Straße und machen Druck für eine Steigerung ihrer Gehälter um 10,5 Prozent, mindestens jedoch 500 Euro mehr sowie 200 Euro für alle Auszubildenden. „Wir kämpfen seit vielen Jahren für die Aufwertung der Sozialen Arbeit. Am Internationalen Frauentag wollen wir das jetzt in besonderer Weise deutlich machen“, erklärte die Landesbezirksleiterin von Verdi Bayern, Luise Klemens.

Geschlossene Kitas: Am Mittwoch streikt die Gewerkschaft Verdi vor allem in sozialen Einrichtungen. © Jan Woitas/dpa/Archiv

Weitere Streiks im März geplant

Auch am Donnerstag und Freitag sind weitere Warnstreiks geplant - allerdings deutlich weniger als am Mittwoch. Die Gewerkschaft will ihre Aktionen bis zum 27. März, dem Datum der nächsten Verhandlungsrunde, sukzessive steigern.

In der Tarifrunde verhandeln Verdi und die öffentlichen Arbeitgeber über die Gehälter von gut 2,5 Millionen Beschäftigten der Länder und des Bundes. Die Gewerkschaft fordert Lohnerhöhungen von 10,5 Prozent. Das soll die rasante Teuerung der vergangenen beiden Jahre ausgleichen. Auf Arbeitgeberseite verhandeln die kommunalen Arbeitgeberverbände und das Bundesinnenministerium. Diese lehnen die Verdi-Forderung als zu hoch ab. (tkip mit dpa)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.