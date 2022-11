„Ihr wollt doch zurück in die Steinzeit“: Aiwanger zofft sich erneut auf Twitter - „Armselig“

Von: Katarina Amtmann

Hubert Aiwanger poltert auf Twitter (Archivbild). © IMAGO / Rolf Poss

Hubert Aiwanger polterte erneut auf Twitter. Bayerns Wirtschaftsminister machte seinem Ärger Luft - als „armselig“ wurde die Reaktion bezeichnet.

München - Hubert Aiwanger in Streitlaune? Erst am Samstag, 29. Oktober, legte sich Bayerns Vize-Ministerpräsident auf Twitter mit jemandem an, der auf die zu hohen Temperaturen im Oktober hinwies. „Dass ich am 29. Oktober mittags in kurzer Hose und T-Shirt im Garten auf der Liege liegen kann, ist mehr als besorgniserregend“, schrieb Dario Schramm und erhielt von Aiwanger die Antwort: „Ja, Sie sollten in der Zeit was arbeiten.“

Erneuter Aiwanger-Zoff auf Twitter: „Ihr wollt doch zurück in die Steinzeit!“

Am Sonntagmorgen, 30. Oktober, brach der Chef der Freien Wähler dann den nächsten Streit vom Zaun. Aiwanger forderte eine Abschaffung der Zeitumstellung. „Erst die Uhr 1 Stunde nach vorne drehen und dann diskutieren, die Schule 1 Stunde später zu beginnen, weil die Kinder nicht ausgeschlafen sind, ist symbolhaft für eine Zeit, in der die Uhren falsch laufen“, so Bayerns Wirtschaftsminister. „Wie viel müssen wir die Uhr zurückdrehen, um in der Zeit zu sein, in der Sie leben?“ war eine der - möglicherweise - scherzhaften Antworten unter dem Tweet.

Doch Aiwanger schien nicht zum Spaßen aufgelegt. „Ihr Grünen wollt doch zurück in die Steinzeit, ohne Industrie und Auto. Ich lebe in der Gegenwart und arbeite für die Zukunft, ihr wollt die Uhr zurückdrehen“, polterte Söders Vize los. Ob der Twitterer aber überhaupt Anhänger der Grünen ist, ist unklar.

Aiwanger-Tweet zur Zeitumstellung - „Bei Ihnen laufen aber nicht nur die Uhren verkehrt“

„Primitives Grünen-Bashing. Armselig“, fand jemand Aiwangers Reaktion. „Bei Ihnen laufen aber nicht nur die Uhren verkehrt, oder?“ lautete eine weitere Antwort. „Buuuuahhh, das ist tiefstes Wirtshausstammtischgerede, so was hört man im hintersten Tal in Oberbayern, und so einer will ‚staatstragend‘ sein“, kommentierte eine weitere Person. (kam)

