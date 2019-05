Meterhohe Flammen: Fünf Lkw brennen auf Firmengelände - Ursache unklar

Feuerinferno erhellt die Nacht - auf einem Firmengelände in Oberfranken brannten in der Nacht auf Sonntag fünf Lkw.

Rätselhafter Brand in der Nacht auf Sonntag

Ein spektakulärer Brand in Nordbayern gibt der Polizei Rätsel auf. Gleich fünf Lkw brannten in der Nacht auf Sonntag aus - der Sachschaden geht in die Hunderttausende.