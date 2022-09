Bornavirus optimal an die Feldspitzmaus angepasst - Maithenbether melden Mauselöcher

Familie verliert Kind durch Infektion: Maitenbeth in ständiger Bornavirus-Gefahr

Von: Anja Leitner

Zwei Kinder aus Maitenbeth sind am Bornavirus gestorben. Die Gemeinde spielt eine Schlüsselrolle bei der Erforschung der Krankheit. Die Situation ist schwierig.

Maitenbeth – Das Bornavirus ist in Maitenbeth (Kreis Mühldorf) überall Thema. Besonders, seit eine Familie vor wenigen Wochen ein Kind durch die Infektion verloren hat. An den Stammtischen, in der Kirche, vor den Kitas, überall werde über das bisher noch sehr unerforschte Virus gesprochen, berichtet ein Rentner, der lieber anonym bleiben möchte.

Bornavirus in Bayern: „Die Leute sind sehr vorsichtig“

„Die Leute sind sehr vorsichtig“, sagt er. „Ängstlich wäre der falsche Ausdruck.“ Viele stellen kein Nassfutter für Hunde oder Katzen mehr vor die Tür – aus Angst, das Futter könne Insekten anziehen, von denen sich auch die Feldspitzmaus ernährt, die vermutlich Überträger ist.

„Ich habe selbst Enkelkinder“, sagt der Maitenbether. „Wir haben ihnen erklärt, dass sie sich vom Forst fernhalten sollen – zum Beispiel, wenn sie Gras oder Klee als Hasenfutter von der Wiese holen.“ Manche Nachbarn hätten ihre Kompoststellen dichtgemacht, berichtet er. Damit keine Mäuse hineinkönnen. Viele Bürger lassen ihre Hauskatzen gerade nicht mehr raus, aus Angst, sie könnten Mäuse ins Haus bringen. Trotz all dieser Vorsichtsmaßnahmen sei die Situation sehr schwierig, berichtet der Rentner. „Wir wissen sehr wenig über das Borna-Virus. Das verunsichert.“

Im Dorf Maitenbeth (Landkreis Mühldorf a. Inn) sind bisher zwei Menschen am Borna-Virus erkrankt. © MM-Archiv

Bornavirus: Wissenschaftler untersuchen Blutproben von Menschen aus Maitenbeth

Die Maitenbether warten auf die Ergebnisse der Studie, die das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Auftrag gegeben hat. Viele Bürger ließen sich dafür Blut abnehmen. Die Ergebnisse werden im Herbst erwartet. „Wir wollen wissen, wo und wie das Virus übertragen wird, damit wir uns davor schützen können – vor allem die Kinder.“

Boronavirus in Bayern: Studie zu Spitzmäuse in der Region soll Klarheit bringen

Das Friedrich-Loeffler-Institut untersucht die Spitzmäuse in der Region. Die Studie läuft noch bis September 2023, wann es erste Ergebnisse geben wird, ist noch unklar.

Die Feldspitzmaus (Crocidura leucodon) gilt als natürliches Reservoir für das Bornavirus. © W. Willner/imago

Nach Bornavirus-Todesfall: „Ungewissheit schwer zu ertragen“

„Wir trauern um die beiden gestorbenen Kinder“, sagt Bürgermeister Thomas Stark. Alle Maitenbether würden genau die Maßnahmen befolgen, zu denen die Experten raten. „Schwer zu ertragen ist die Ungewissheit“, sagt Stark. „Wir warten alle gespannt auf die Studienergebnisse und hoffen, die Gefahr dann besser eindämmen zu können.“



Bornavirus optimal an die Feldspitzmaus angepasst - Maithenbether melden Mauselöcher

Viele besorgte Maitenbether wenden sich auch an das Gesundheitsamt Mühldorf, um sich Rat zu holen. Die Fragen drehen sich vor allem um Spitzmäuse, berichtet Leiter Benedikt Steingruber. „Es gab auch einzelne Hinweise aus der Bevölkerung, dass sich an einigen Orten vermehrt Mauslöcher befinden.“ Diese Informationen gab die Behörde an den Forschungsverbund weiter.

Mitarbeiter des Gesundheitsamtes seien häufig vor Ort, informieren und bleiben in Kontakt zu den Bürgern. Außerdem hat das Gesundheitsamt eine Servicestelle eingerichtet, an die sich die Bürger mit ihren Fragen wenden können (servicestelle@lgl.bayern.de).

