Bayerisches Statistikamt sucht bestimmte Personen – und bietet Geldprämie von „mindestens 100 Euro“

Von: Tanja Kipke

Teilnehmer der EVS-Studie müssen über drei Monate ihre Ausgaben dokumentieren. © IMAGO/Panthermedia

Das bayerische Statistikamt führt derzeit die Einkommens- und Verbrauchsstudie (EVS). Dazu sucht das Amt Haushalte, die teilnehmen wollen. Alle Teilnehmer erhalten eine Geldprämie.

Fürth/München – Die Einkommens- und Verbrauchsstudie (EVS) steht an. Sie gibt Antworten auf Fragen wie: Wofür und wieviel Geld geben die Menschen in Deutschland aus? Wie hoch sind konkret die Ausgaben für Lebensmittel, Wohnen, Verkehr und andere Dinge? Das Bayerische Statistikamt sucht derzeit Haushalte, die an der freiwilligen Befragung teilnehmen wollen. „Als Dankeschön erhalten sie eine Geldprämie von mindestens 100 Euro“, heißt es in der Mitteilung des Amtes.

Teilnehmer für EVS-Studie gesucht: Statistikamt lockt mit Geldprämie

Insgesamt sucht das Amt 13.000 Haushalte in Bayern. Erstmalig können Teilnehmer den Fragebogen auch online ausfüllen. Die „klassische“ Teilnahme über einen Papierfragebogen ist jedoch ebenfalls möglich. Die EVS beruht auf einer Quotenstichprobe, bedeutet, aus den Anmeldungen wird quartalsweise eine bevölkerungsrepräsentative Stichprobe gezogen. Um alle Quoten ausreichend besetzen zu können, werden insbesondere noch folgende Haushalte gesucht: „Einpersonenhaushalte und Haushalte mit volljährigen Kindern sowie Haushalte, deren Haupteinkommensperson einer der folgenden Gruppen angehört“:

Einpersonenhaushalte

Rentner

Selbstständige

Landwirte

Haushalte von Personen mit geringem Einkommen

Nichterwerbstätige

„Interessierte können sich noch bis September 2023 unter https://www.evs2023.de/teilnahme zur Befragung anmelden oder unter evs2023@statistik.bayern.de eine schriftliche Teilnahmeerklärung anfordern“, heißt es weiter. Jeder Haushalt, der mitmacht, erhält eine Geldprämie von mindestens 100 Euro. Haushalte mit minderjährigen Kindern erhalten zusätzlich 50 Euro. Haushalte, die nach einem mathematischen Zufallsverfahren für eine zweiwöchige detaillierte Dokumentation der Ausgaben für Nahrungs- und Genussmittel ausgewählt werden, bekommen zusätzlich 25 Euro. „Somit ist es möglich, bis zu 175 Euro für die Teilnahme an der EVS 2023 zu erhalten.“

Einkommens- und Verbrauchsstudie (EVS) Die EVS ist die größte freiwillige Haushaltserhebung der amtlichen Statistik. Sie wird alle fünf Jahre durchgeführt, zuletzt 2018. Durch die EVS erfährt man, wie viel Geld den Haushalten in Deutschland zur Verfügung steht und wofür sie es ausgeben. Die Ergebnisse zum Konsumverhalten der Bevölkerung bilden eine wichtige Grundlage zum Beispiel für die Festsetzung von finanziellen Unterstützungsleistungen für Kinder und Erwachsene wie dem Bürgergeld (ehemals Hartz IV) oder für die Berechnung der Inflationsrate.

Der „Mikrozensus 2023“ hat bereits in Bayern gestartet. 60.000 Haushalte werden zu Bildung, Beruf, Familie, Einkommen und Wohnen befragt. Die Auskunft ist Pflicht.

EVS-Studie: Teilnehmer müssen drei Monate ihre Ausgaben dokumentieren

Jeder Haushalt, der an der Studie teilnimmt, muss für drei Monate seine Ausgaben zum Beispiel für Lebensmittel, Bekleidung und Freizeit dokumentieren. Außerdem werden Fragen zum Haushalt, der Wohnsituation, Ausstattung mit bestimmten Gebrauchsgütern sowie den Haushalts- und Personeneinkommen gestellt. Ein ausgewählter Teil verpflichtet sich zusätzlich, seine Ausgaben für zwei Wochen noch detaillierter anzugeben.

Neben der Geldprämie hat die Teilnahme einen weiteren Vorteil. Den Teilnehmern bietet die EVS auch die Möglichkeit, sich einen Überblick über ihre Einnahmen und Ausgaben zu verschaffen und einmal ganz genau festzuhalten, wo ihr Geld bleibt. Daher läuft die Studie auch unter dem Motto: „Wo bleibt mein Geld?“ (tkip)

