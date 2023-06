Anhaltende, hohe Waldbrandgefahr: Luftbeobachtungsflüge für ganz Oberbayern

Stufe 4

Die Hitze und Trockenheit sorgen für eine anhaltende, hohe Waldbrandgefahr in Oberbayern. Aus der Luft soll die Situation nun im Blick behalten werden.

München - In Bayern ist es heiß und schwül. Am Dienstag (20. Juni) warnte der Deutsche Wetterdienst am Abend schließlich vor starken Gewittern. Die kamen dann auch - unter anderem in Oberbayern und Franken. Blitze erhellten den Nachthimmel, wie Fotos zeigen. Abkühlung hat der Regen aber nicht gebracht.

Erhöhte Waldbrandgefahr: Luftbeobachtungsflüge für ganz Oberbayern

Am Mittwoch sollen die Temperaturen teils bis auf 33 Grad steigen, ein paar Grad kühler soll es wohl erst ab Freitag werden. Die Böden sind durch die anhaltende Hitze und den wenigen Regen trocken. Aufgrund der „anhaltenden erhöhten Waldbrandgefahr“ hat die Regierung von Oberbayern für Mittwoch und Donnerstag (21. und 22. Juni) nun erneut Luftbeobachtungsflüge für alle oberbayerischen Landkreis angeordnet.

Die Flieger starten laut Pressemitteilung von den Stützpunkten Eichstätt, Pfaffenhofen an der Ilm, Oberpfaffenhofen (Landkreis Starnberg), Königsdorf (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen), Erding, Mühldorf am Inn sowie Ohlstadt (Landkreis Garmisch-Partenkirchen). Von dort aus erreichen sie gefährdete Wälder in den betroffenen Gebieten. Die Beobachtungsflüge finden nachmittags statt.

Waldbrandgefahren-Index bei Stufe 4: Regierung von Oberbayern ordnet Beobachtungsflüge an

„Aufgrund zunehmender Trockenheit weist der allgemeine Waldbrandgefahren-Index für weite Bereiche Oberbayerns aktuell eine hohe Waldbrandgefahr aus (Stufe 4). Besonders gefährdet sind Wälder auf leichten sandigen Standorten mit geringem Bewuchs, sonnige Waldlichtungen und Waldränder“, heißt es weiter.

Die Regierung von Oberbayern bittet deshalb darum, im Wald oder in einer Entfernung von weniger als 100 Metern davon

kein Feuer oder offenes Licht anzuzünden oder zu betreiben,

keine offenen Feuerstätten zu errichten oder zu betreiben,

keine Bodendecken abzubrennen und keine Pflanzen oder Pflanzenreste flächenweise abzusengen,

keine brennenden oder glimmenden Sachen wegzuwerfen und nicht zu rauchen.

Regierung von Oberbayern mit eindringlicher Bitte

Die Anweisungen gelten auch für Waldbesitzer, Jäger und Menschen, die mit Waldarbeiten beschäftigt sind. (kam)

