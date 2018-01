Stunde der Wintervögel: Zähltag in Bayern

München – Auf zum Vogelzählen! Vom 5. bis 7. Januar findet die Stunde der Wintervögel statt. Der Münchner Merkur und der Landesbund für Vogelschutz (LBV) rufen dazu auf, bei der großen Vogelzählung mitzumachen. Durch die jährliche Aktion sollen wichtige Fragen beantwortet werden: Welche Vögel bleiben hier, welche ziehen fort? Welche Arten nehmen zu, welchen geht es gar nicht gut? Und wie steht’s um den Vogel des Jahres 2018, den Star?

+ Der Kleiber kann kopfunter laufen. © Roessner

Mithelfen geht ganz einfach: Zählen Sie im genannten Zeitraum eine Stunde lang die Vögel, die Sie sehen – im Park, im Garten oder auf dem Balkon. Umgebende Bäume und Sträucher können in den Beobachtungsbereich mit einbezogen werden. Ob dort ein Futterhäuschen steht oder nicht, ist egal. Wichtig ist nur die richtige Zählweise: Geben Sie nur die höchste Anzahl der jeweiligen Vogelart an, die Sie gleichzeitig sehen. Wer also erst zwei, und später noch einmal drei Kohlmeisen am Beobachtungsort sieht, gibt nur die Zahl drei für die Art Kohlmeise an.