Schneefall in Teilen Bayerns - Lawinenwarnung in den Alpen

München - Langsam lassen die Sturmböen nach, doch in Bayern ist weiterhin Vorsicht geboten: Es wird kälter, der Deutsche Wetterdienst prognostiziert teils starke Schneefälle und glatte Straßen.

Am Freitag ging es stürmisch zu in Bayern: Orkantief Egon brachte starken Wind und jede Menge Schnee. Der deutsche Wetterdienst warnte Autofahrer in ganz Bayern vor Schneeverwehungen und Glätte, besonders in höheren Lagen, zudem gilt eine Warnung vor schweren Sturmböen.

In einzelnen Landkreisen in Bayern warnt der Wetterdienst außerdem vor Orkanböen. In Oberbayern sind die Landkreise Garmisch-Partenkirchen, Berchtesgadener Land, Miesbach, Rosenheim, Bad Tölz-Wolfratshausen und Traunstein betroffen.

16.48 Uhr: Sechs Menschen sind am Samstagnachmittag bei einem Glätteunfall auf der B304 bei Traunstein verletzt worden. Ein Autofahrer prallte auf der Trauntalbrücke in den Gegenverkehr. Fahrer und Beifahrer wurden in ihrem Wrack eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Im entgegengekommenen Auto zwei Männer und zwei Frauen verletzt. Alle sechs Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht.

15.30 Uhr: Schneefall und winterliche Temperaturen haben am Samstag am Münchner Flughafen zu Verspätungen geführt. Bei etwa 100 Starts und Landungen sei es bis zum Mittag zu Verzögerungen von im Schnitt etwa 20 Minuten gekommen, sagte ein Flughafen-Sprecher. Etwa zehn weitere Starts und Landungen hätten sich sogar um mehr als eine Stunde verspätet.

Zweimal hätten die beiden Start- und Landebahnen bis zum Mittag wegen des Schneefalls - im Wechsel - je für etwa 20 Minuten geräumt und gesperrt werden müssen, sagte der Sprecher. Mitarbeiter des Winterdienstes hätten die Bahnen mit Taumittel erfolgreich enteist und vom Schnee befreit. Auch Maschinen seien enteist worden. „Im Winter mit Schneefall ist das ein gängiges Prozedere, um die Sicherheit zu gewährleisten.“

9.45 Uhr: Neuschnee und Frost haben den Freistaat weiter im Griff. In Teilen des Landes soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag schneien. Autofahrer und Fußgänger warnt der DWD, auf Glätte durch Schnee und Eis zu achten. Im Bayerischen Wald werden zehn Zentimeter Schnee erwartet, in den Alpen bis zu 20 Zentimeter. In Regionen über 600 Höhenmetern herrscht Dauerfrost. Auch mit starken bis schweren Sturmböen und Schneeverwehungen ist zu rechnen. Nachdem es am Freitag in Bayern zu zahlreichen wetterbedingten Unfällen gekommen war, meldete die Polizei am Samstagmorgen noch Ruhe auf den Straßen.

Der Lawinenwarndienst verzeichnet für den bayerischen Alpenraum oberhalb der Waldgrenze eine erhebliche Lawinengefahr. Im Allgäu steige diese im Tagesverlauf auf groß an. Gerade in höheren Lagen könnten sich Schneebrettlawinen selbst auslösen.

Freitag, 13. Januar

+++ 15.55 Uhr: Ausblick: Nun macht sich Egon auf den Weg nach Polen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagnachmittag berichtet, verlagert sich das Zentrum des Tiefs, dann fließt Polarluft nach Bayern. Im Norden wehen die Böen am Nachmittag mit Tempo 50 bis 70, in Hochlagen mit bis zu 100 km/h. Mit Schnee und Glätte ist laut dem DWD vor allem im Bergland zu rechnen. „In der Nacht zum Samstag herrscht verbreitet Frost“, sagte ein Sprecher. Am Samstag kann es gebietsweise schneien, auch Schauer und Gewitter sind möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen voraussichtlich zwischen -2 und +4 Grad. „Der westliche Wind weht mäßig, in Böen stark bis stürmisch“, heißt es in der Mitteilung.

+++ 15.05 Uhr: So gut wie keine Spuren hat Orkantief Egon im Landkreis Miesbach hinterlassen. Gestürmt und geregnet hat es zwar, bislang wurden aber keine Schäden gemeldet. Allerdings sind zwei Bergbahnen betroffen.

+++ 13.50 Uhr: Wer im Nationalpark Bayerischer Wald unterwegs ist, kann vorerst keine Tiere im Freigelände beobachten. Wie die Parkverwaltung in Grafenau am Freitag mitteilte, ist das Areal bis zum Samstag für Besucher geschlossen. Das angesagte Wetter mache diese Vorsichtsmaßnahme notwendig, so ein Sprecher. Auch von Wanderungen im Wald rät er ab. Für die Tiere bestehe jedoch keine Gefahr.

+++ 13.30 Uhr: Keine größeren Schäden hat das Orkantief im Landkreis Erding angerichtet. Der Sturm sorgte für einen Autounfall. Außerdem blockierte ein umgestürzter Baum die Bundesstraße 15 zwischen Dorfen und Landshut.

+++ 12.20 Uhr: Egon hat am Freitag vielen Flugreisenden einen Strich durch die Rechnung gemacht. Flüge aus dem Westen Deutschlands, wie aus Düsseldorf, Köln/Bonn und Paderborn/Lippstadt, wurden unter anderem wegen starkem Wind und Schneefall annulliert.

+++ 12.10 Uhr: Zu Verspätungen kommt es auch im Nürnberger Nahverkehr. Dort sind derzeit drei Streckenabschnitte der S-Bahn-Linie S 2 gesperrt. Es handelt sich um die Verbindungen zwischen Nürnberg und Schwabach sowie die Strecken zwischen Schwabach und Roth und zwischen Feucht und Altdorf. In Oberfranken blockieren Sturmschäden die Strecke zwischen Hof und Bad Steben.

+++ 12.05 Uhr: Die ICE-Strecke zwischen Würzburg und Nürnberg ist lahmgelegt. Wie ein Bahnsprecher am Freitag mitteilte, blockieren umgestürzte Bäume derzeit die Strecke zwischen Aisch und Siegelsdorf im Landkreis Fürth. Fernzüge werden daher nach Ansbach umgeleitet. Sie verspäten sich dadurch um etwa eine Stunde. Fahrgäste von Regionalzügen müssen dem Sprecher zufolge auf Busse umsteigen.

+++ 11.40 Uhr: Blick nach Niedersachsen: Orkantief Ego hat den Prozess gegen die 16-jährige Messerstecherin Safia S. ausgebremst. Die Gymnasiastin und IS-Sympathisantin wird wegen versuchten Mordes angeklagt. Sie soll Ende Februar einen Polizisten am Hannoveraner Bahnhof mit einem Messer attackiert haben. Der Mann (34) wurde dabei lebensbedrohlich verletzt.

+++ 10.35 Uhr: In Unterfranken kamen einige Schüler am Donnerstag nicht nur zu spät zum Unterricht - in fünf Orten mussten die Schulbusfahrer die Kinder aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse zu anderen Schulen bringen, die näher gelegen waren. „Die Betreuung der Schüler in einer Schule war immer sichergestellt“, sagte ein Regierungssprecher. Einen flächendeckenden Unterrichtsausfall habe es nicht gegeben. Bei Kirchenthumbach in der Oberpfalz wurde ein Schulbus von einer Böe erfasst und landete im Straßengraben. Fünf Kinder sowie der Busfahrer blieben aber unverletzt.

+++ 10.20 Uhr: Eine Spitzengeschwindigkeit von 143 km/h hat eine Orkanböe am Donnerstagabend auf der Zugspitze erreicht. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Im unterfränkischen Neuhütten wurde eine Böe mit Tempo 116 registriert.

+++ 10 Uhr: Die starken Windböen können den Betrieb im Skigebiet Brauneck-Wegsscheid einschränken. Das haben die Betreiber am Freitag bekanntgegeben. 14 Lifte und 23 Pisten sind derzeit geöffnet, die Garland-Sesselbahn ist geschlossen.

+++ 9.40 Uhr: Wie erwähnt drosselt die Deutsche Bahn aufgrund der Witterungsverhältnisse die Geschwindigkeiten ihrer ICE-Züge. Betroffen ist die Strecke von München über Ingolstadt nach Nürnberg sowie die zwischen Würzburg und Hannover. Der Deutschen Bahn zufolge verlängert sich die Fahrtzeit auf Hochgeschwindigkeitsstrecken um rund zehn bis 20 Minuten.

+++ 9.10 Uhr: In den Hochlagen der deutschen Alpen bleibt die Lawinensituation kritisch. Das teilte der Lawinenwarndienst Bayern am Freitag mit. Demnach besteht oberhalb der Waldgrenze nach wie vor erhebliche Lawinengefahr - das entspricht Warnstufe drei von fünf. Den Experten zufolge können schon einzelne Skifahrer Schneelawinen auslösen. In tieferen Lagen ist die Lage dagegen weniger kritisch. Nur in den Allgäuer Alpen sei die Situation auch unterhalb der Waldgrenze angespannt.

+++ 8.55 Uhr: In vielen Teilen Frankens hat Egon für Stromausfälle gesorgt. Zwischenzeitlich wurden rund 6600 Haushalte nicht mit Strom versorgt. Betroffen waren die Landkreise Fürth, Nürnberger Land und Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim. Von den Sturmböen abgebrochene Äste oder umgestürzte Bäume haben zahlreiche Stromleitungen beschädigt. In Goldbach im Landkreis Aschaffenburg wurde das Vordach eines Supermarktes teilweise abgedeckt. Der Nürnberger Tierpark blieb aus Sicherheitsgründen geschlossen.

+++ 8 Uhr: Bei einem Unfall mit fünf Fahrzeugen auf der Autobahn 9 in Mittelfranken ist ein Mann tödlich verletzt worden. Der Fahrer eines Kleintransporter hatte ein Stauende übersehen. Wegen des Sturms ist am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 7 bei Marktbreit im Kreis Kitzingen der Anhänger eines Lastwagens umgekippt.

Sturm erreicht am Vormittag Höhepunkt

Am frühen Vormittag soll der Wind laut DWD seinen Höhepunkt erreichen. Vor allem im Norden Bayerns und in den Alpen treten dann Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometern auf. In höheren Gipfellagen in den Alpen sind Orkanböen um 120 km/h möglich. Im Bergland kommt es auch zu starken Schneeverwehungen. Verbereitet ist auch mit Glätte durch überfrierende Nässe zu rechnen, teilt der DWD mit.

Schnee ist vor allem für das nördliche Franken angekündigt. Am westlichen Alpenrand fallen bis zu fünf Zentimeter Neuschnee, dort geht der Schneefall auch am Nachmittag weiter. Im Bayerischen Wald und im Allgäu soll es noch stärker schneien.

Das Sturmtief Egon sorgte am Freitag in ganz Deutschland für Verkehrschaos, Stromausfälle und gesperrte Gleise. Die Deutsche Bahn hat auf das Wetter reagiert und drosselt die Höchstgeschwindigkeiten ihrer ICE-Züge.

