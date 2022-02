Sturm trifft Oberbayern hart: Viele Strecken dicht - S-Bahn evakuiert - Baum stürzt auf Mann

Von: Klaus-Maria Mehr

Das links ist nicht die Nordsee, sondern der Chiemsee. Ein Video (weiter unten im Text) zeigt hier die Wucht des Sturms. Rechts warnt der DWD immer noch vor Orkanböen. Schäden gibt es bereits in ganz Oberbayern. © Unwetter-Freaks/DWD/Poeplau

Aktuell trifft Orkan Ylenia mit voller Wucht auf Oberbayern. Feuerwehren sind überall im Dauereinsatz. Es gibt Schäden und Verletzte. Bahnstrecken und Straßen sind vielerorts blockiert.

Sturm Ylenia trifft zur Stunde mit voller Wucht auf Oberbayern.

Bereits jetzt sind diverse S-Bahn-Strecken und Straßen blockiert. Ein Mann wurde von einem umstürzenden Baum getroffen.

Zahlreiche Einrichtungen und Freizeitangebote sind wegen des Sturms geschlossen. Eine Übersicht finden Sie weiter unten.

München - Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) steht Bayern noch der Höhepunkt bevor. Sturmtief Ylenia entfaltet gerade erst seine volle Kraft im Freistaat. Schon jetzt sind die Retter vielerorts in Oberbayern im Dauereinsatz. Dächer werden abgedeckt, Straßen und Bahnstrecken sind mit umgestürzten Bäumen blockiert.

In Schliersee drohte sich das Blechdach einer Gaube zu lösen und durch die Gegend zu fliegen © Ralf Poeplau.

Sturm Ylenia trifft auf Oberbayern: Mehrere S-Bahn-Linien von Bäumen blockiert - Zug evakuiert

Bereits am Morgen waren mehrere S-Bahn-Strecken rund um München blockiert. Ein Baum stürzte bei Altomünster (Kreis Dachau) auf die Oberleitung. Ein weiterer Baum blockierte die S4-Strecke zwischen Geltendorf und Puchheim (Kreis Fürstenfeldbruck). Auch die S6 im Kreis Starnberg war kurzzeitig blockiert. Weitere umgestürzte Bäume blockieren Straßen in ganz Oberbayern. Auch im Kreis Dachau musste eine S-Bahn notbremsen und wurde evakuiert.

Orkantief über Bayern: Im Norden geht nichts mehr mit der Bahn

Wer zudem mit dem Zug in Richtung Nordbayern fahren will, stelle sich auf Ausfälle und lange Verspätungen ein. In Franken und Oberbayern sind zehn Regionalexpresslinien unterbrochen. Hinzu kommen tausende kleine Stromausfälle in ganz Bayern, meist ebenfalls durch umgestürzte Bäume auf Leitungen.

Sturm-Video am Chiemsee zeigt Wucht von Ylenia

Sturm Ylenia löst tragischen Unfall aus: Baum stürzt auf Mann

Im Kreis Fürstenfeldbruck kam es zu einem besonders tragischen Unfall. Ein 36-jähriger Germeringer wurde auf dem Weg zu seinem Auto von Teilen eines umstürzenden Baums getroffen. Eine Frau fand den Mann bewusstlos unter dem Holz liegen und setzte die Rettungskette in Gang. Die Feuerwehr musste den Mann mit schwerem Gerät befreien, bevor er schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Der 36-Jährige befindet sich außer Lebensgefahr.

Im Gegensatz zur deutlich angespannteren Lage in Franken und der Oberpfalz bleiben, abgesehen von dem tragischen Unfall, die großen Schäden in Oberbayern vorerst aus, wobei, wie gesagt, die Höhepunkt wohl erst noch kommt. Erst gegen Nachmittag soll der Sturm abflauen und die Gefahr der besonders schadensträchtigen, einzelnen Orkanböen nimmt langsam ab.

Zahlreiche Schließungen wegen Sturm Ylenia in Oberbayern - Übersicht

Bis dahin werden in München und Umgebung zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen getroffen:

Der Tierpark Hellabrunn bleibt wegen der Orkanwarnung auf Weiteres geschlossen.

Viele Bergbahnen in den bayerischen Skigebieten haben den Betrieb eingestellt. Informieren Sie sich vorab.

Die Bayerische Schlösserverwaltung schließt diverse Parkanlagen . Bereits geschlossen sind der Schlosspark Nymphenburg in München, der Schlosspark Seehof in Memmelsdorf bei Bamberg, der Schlosspark Schleißheim in Oberschleißheim und der Schlosspark in Ellingen. Zudem wird empfohlen, den Englischen Garten , den Park Rosenau im Rödental sowie alle anderen öffentlichen Grünanlagen nach Möglichkeit zu meiden.

. Bereits geschlossen sind der Schlosspark Nymphenburg in München, der Schlosspark Seehof in Memmelsdorf bei Bamberg, der Schlosspark Schleißheim in Oberschleißheim und der Schlosspark in Ellingen. Zudem wird empfohlen, den , sowie alle anderen öffentlichen Grünanlagen nach Möglichkeit zu meiden. In diversen Landkreisen in Bayern wurden die Schulen vorsorglich geschlossen. Eine Übersicht finden Sie hier.

