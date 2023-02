Erst Sturmtief – dann „Kältepeitsche“? Laut Meteorologen droht erneuter Wintereinbruch in Bayern

Von: Elisa Buhrke

Teilen

Wetterumschwung in Bayern: Diplom-Meteorologe Dominik Jung warnt vor einem Wintereinbruch ab Ende Februar. © IMAGO/imageBROKER, Robert Seitz (Winterbild) und Screenshot YouTube/wetternet Video „WOW! Brachialer Kälteeinbruch Ende Februar: Der 6er holt die Kältepeitsche raus, ABER...“ (14.02.2023)

Ein Wetterumschwung kommt auf Bayern zu: Nach sonnigen Tagen folgen zunächst Sturmböen und Regen. Ab Ende kommender Woche könnte nach einigen Prognosen der Winter zurückkehren.

München – Dichter Nebel und strahlender Sonnenschein dominieren derzeit abwechselnd den Freistaat. Doch das ändert sich bereits ab dem morgigen Freitag, 17. Februar: Ein Sturmtief aus dem Norden macht sich durch Windböen auch in Bayern bemerkbar. „Jetzt kommt Schwung in die Wetterküche“, beschwört Moderatorin Kathy Schrey die Zuschauerinnen und Zuschauer im aktuellen YouTube-Video von wetternet am Mittwoch, 15. Februar.

Nach dem Sturmtief könnte es richtig kalt werden: Für das Ende kommender Woche sehen einige Wettermodelle Tiefsttemperaturen im Minusbereich voraus. „Das sehr Vorfrühlingshafte findet ein jähes Ende“, so Schrey. Auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net weist darauf hin, dass der Monat März kälter ausfallen werde, als bisher erwartet. Vorherige Prognosen hatten den Winter in Deutschland bereits für beendet erklärt.

Wetter-Umschwung am Freitag: Sturm macht sich auch in Bayern bemerkbar

Am Donnerstag, 16. Februar, können sich die Bayern noch über mildes Wetter freuen, mit Höchsttemperaturen zwischen acht Grad Celsius im Norden und zwölf Grad Celsius im Süden. Auch in München zeigt sich gerade ab der Mittagszeit viel Sonne, bei maximal elf Grad. Doch bereits in der Nacht auf Freitag warnt der Deutsche Wetterdienst vor stürmischen Böen in den höchsten Lagen der Mittelgebirge und in den Alpen. Dazu gesellt sich Regen.

Das stürmische Wetter breitet sich im Lauf des Tages auf den gesamten Freistaat aus: „Ab Freitag nimmt der Einfluss von Tiefdruckgebieten und deren Ausläufern bei uns zu“, warnt Schrey. Vor allem entlang der Küsten Norddeutschlands würden Orkanböen drohen – „zu spüren wird es aber landesweit sein.“ Die Moderatorin zeigt eine Karte, die im ganzen Freistaat Windgeschwindigkeiten von etwa 50 bis 65 Kilometern pro Stunde voraussagt. Ab und zu solle es regnen. Weiterhin sind bis zu acht Grad in Nord- und bis zu elf Grad in Südbayern möglich.

Wetter am Wochenende: Weiterhin Wind und Regen

Auch zum Wochenende setze sich das stürmische Wetter zunächst fort: „Am Samstag wird der Wind vor allem am Vormittag noch zu spüren sein“, erklärt Schrey, doch dieser nehme im Laufe des Tages ab. Gerade im Südosten Bayerns sei aber weiterhin mit Regen zu rechnen, bei sechs Grad Höchsttemperatur im Norden und elf Grad im Süden. Am Sonntag setze sich der Regen teilweise fort, die Höchsttemperaturen variieren stark zwischen drei Grad in Nord- und elf Grad in Südbayern.

Doch im Vergleich zum Kälteeinbruch, der ab Ende der kommenden Woche droht, wirkt dieses Wetter geradezu frühlingshaft: „Schluss mit diesen milden Temperaturen im zweistelligen Plusbereich, der Winter kehrt zurück“, mahnt die Wetter-Moderatorin – zumindest laut einigen Wetterprognosen.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

„Mein Gott, das wird ja eisig kalt“ – Meteorologe dämpft ärgste Befürchtungen um Wintereinbruch

Ab Freitag, 24. Februar, kommen nach Berechnung des französischen Wetterdienstes meteociel Tiefsttemperaturen von bis zu minus zehn Grad Celsius auf die Bundesrepublik und möglicherweise auch auf Bayern zu, beschreibt Schrey. „Da haben wahrscheinlich viele Schnappatmung bekommen, als sie gesehen haben: Mein Gott, das wird ja eisig kalt zum Monatswechsel“, äußerte sich auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung bereits am Dienstag, 14. Februar, in seinem wetternet-Video auf YouTube zu diesen unterkühlten Prognosen.

Noch gelte es jedoch abzuwarten, meint der Experte. Während er am Dienstag noch von einer drohenden „Kältepeitsche“ sprach, ist diese Aussicht laut aktuellem wetternet-Video von Donnerstag, 16. Februar, erst einmal vom Tisch. Der Meteorologe verweist auf milde Temperaturen bis Ende Februar, mal abgesehen von Minusgraden in den Alpen. Auf Wetteronline sieht es hingegen ungemütlicher aus. Da wird für kommenden Freitag, 24. Februar, Schnee und Regen bis ins Flachland und Minusgrade in der Nacht vorhergesagt. Es wird also spannend, welches Modell sich letztendlich durchsetzen wird.

Doch zumindest die Prognosen für den kommenden Monat wurden heruntergerechnet. Heißt: Der März wird nicht übermäßig warm: „Maximal noch 0,5 bis ein Grad wärmer als das neue Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020“, so Jung. Derzeit ändern sich also täglich die Prognosen, ob ein neuer Kälteeinbruch in Bayern bevorsteht. Winterfreunde müssen sich noch weiter gedulden.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.