Nur wenige Häuser weiter: Sie wollte zu Fuß eine Verwandte besuchen – nun fehlt von ihr jede Spur

Von: Katarina Amtmann

Die 45-Jährige wird aktuell vermisst. © Polizei Oberfranken

Eine 45-Jährige wollte in Wartenfels eine Verwandte besuchen, die nur wenige Häuser entfernt wohnt. Doch die Frau kam nie an. Die Polizei sucht nach ihr.

Presseck/Wartenfels – Wo ist die 45-jährige Tajana Taugs aus Wartenfels (Landkreis Kulmbach)? Die Polizei Stadtsteinach sucht mit Hochdruck nach der Vermissten.

Wartenfels: Frau vermisst – Sie wollte Familienangehörige besuchen

Seit Montagabend (7. November) laufen der Pressemitteilung zufolge „großräumige Suchmaßnahmen“. Die Frau habe gegen 13.30 Uhr ihre Wohnung in Wartenfels (Gemeindeteil des Marktes Presseck) ohne Mobiltelefon, Geldbeutel samt Inhalt und Hausschlüssel verlassen. Die 45-Jährige wollte lediglich wenige Häuser weiter eine Verwandte besuchen, sie machte sich zu Fuß auf den Weg.

Doch die Frau kam dort nie an, seitdem fehlt jede Spur von ihr. „Bisher verliefen großräumige Suchmaßnahmen der Polizei Stadtsteinach in der Nacht unter Zuhilfenahme eines Großaufgebots von Einsatzkräften, Mantrailern und eines Polizeihubschraubers ohne Erfolg“, so die Polizei. Nun bitten die Beamten die Bevölkerung um Mithilfe. Mögliche Anlaufstellen liegen in Wartenfels, Stadtsteinach und Kulmbach.

Frau in Wartenfels vermisst – Personenbeschreibung

Weiblich, 45 Jahre alt

161 Zentimeter groß

Schlank bis magere Statur

Langes, glattes, hellblondes Haar

Bekleidet mit einer schwarz-weißen Softshelljacke, blaue Jeans, schwarz-weiße Sportschuhe

Sie hat ein Muttermal am rechten Augenrand, Tribal-Tattoo Brusthöhe links, trägt eine goldene Teufelskette und einen auffälligen goldenen Ring mit rotem Stein

Sachdienliche Hinweise bitte direkt an die Polizei Stadtsteinach unter der Telefonnummer (0 92 25) 96 30 00 oder an die Notrufnummer 110. (kam)

