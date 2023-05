Festnahme nach Vergewaltigung: Verdächtiger wohnte in einem Kloster

Vorfall in Bayern

Von Adriano D'Adamo schließen

Die Polizei Schweinfurt durchsuchte ein ehemaliges Kloster. Sie wollten Beweise in Zusammenhang mit der Vergewaltigung einer Frau sicherstellen.

Lülsfeld – Am Freitagvormittag (19. Mai) führte die Staatsanwaltschaft Schweinfurt einen Mann dem Ermittlungsrichter vor. Der Vorwurf: Straftaten im Zusammenhang mit einem Sexualdelikt. Er soll seine Lebensgefährtin misshandelt und vergewaltigt haben. Zuvor hatten die Ermittler auch ein ehemaliges Kloster in Lülsfeld im Landkreis Schweinfurt durchsucht – dort hatte der Mann gewohnt. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen.

+ Die Polizei Schweinfurt durchsuchte ein ehemaliges Kloster (Symboldbild). © IMAGO/Volker Preusser

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Körperverletzung und Vergewaltugung: Polizei sucht in Kloster nach Beweisen

Einsatzkräfte lieferten eine junge Frau in der Nacht zu Donnerstag in ein Krankenhaus ein. Die Frau hatte schwere Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper. Als Ursache gab sie an, von ihrem Lebensgefährten vergewaltigt und misshandelt worden zu sein, schrieb die Staatsanwaltschaft Schweinfurt in einer gemeinsamen Presseerklärung mit dem Polizeipräsidium Unterfranken. Eine rechtsmedizinische Untersuchung bestätigte die Angaben der jungen Frau. Die Kriminalpolizei nahm unverzüglich die Ermittlungen auf.

Anschließend durchsuchten die Beamten der Polizei Schweinfurt ein ehemaliges Kloster in Lülsfeld, wo der Lebensgefährte wohnte. Die Polizei wollte Beweismaterialien sicherstellen, die im Zusammenhang mit dem Kriminaldelikt standen. Der Mann wurde nicht im Kloster, sondern an einem anderen Ort gefunden und festgenommen. Auf Anraten seines Anwalts hatte sich der Mann der Polizei gestellt. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Alle weiteren Infos zum Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen in Bayern lesen Sie hier auf unserer Themenseite Ukraine-Flüchtlinge.

Rubriklistenbild: © IMAGO/Volker Preusser