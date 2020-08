Furchtbarer Unfall: Radprofi (17) fährt frontal in Auto - im Krankenhaus erliegt er seinen Verletzungen

In Bayern ist es am Sonntag (2. August) zu einem tödlichen Unfall gekommen. Dabei verstarb ein 17-jähriger Rennradfahrer, nachdem er mit einem Auto zusammengestoßen war.

In Bayern ist es am Sonntag (2. August) zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.

Ein 17-jähriger Rennradfahrer verlor sein Leben, nachdem er mit einem Auto zusammengestoßen war.

Der Unfall ereignete sich im mittelfränkischem Sugenheim.

Sugenheim - Ein 17-jähriger Rennradfahrer hat nach einem Unfall im mittelfränkischen Sugenheim sein Leben verloren. Ein 58 Jahre alter Autofahrer nahm dem Radsportler beim Abbiegen am Samstag die Vorfahrt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Obwohl er einen Helm trug, wurde der 17-Jährige bei dem Unfall so schwer am Kopf verletzt, dass er am Sonntag im Krankenhaus starb.

Sugenheim (Bayern): Radprofi stirbt nach Kollision - Auto nahm ihm die Vorfahrt

Der Autofahrer soll dem jungen Rennradfahrer an der Einmündung zur Staatsstraße 2253 die Vorfahrt genommen haben. Das berichtet br24.de. Demnach fuhr der Radfahrer dann völlig ungebremst in das Auto hinein und wurde auf die Straße geschleudert, wo er schließlich bewusstlos liegenblieb. Kurze Zeit später trafen dem Bericht nach ein Rettungswagen aus Scheinfeld, ein Notarzt aus Bad Windsheim und ein Rettungshubschrauber aus Ochsenfurt ein.

Im bayerischen Sugenheim: Junger Radprofi stirbt nach furchtbarem Unfall

Demnach handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen Radprofi, wie br24.de berichtet. Wie es weiter heißt, soll sich der junge Mann lebensgefährliche Verletzungen zugezogen haben, denen er in einem Krankenhaus dann erlag. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg wurde nun ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Die Staatsanwaltschaft will nun zur Klärung des Unfallhergangs einen Gutachter heranzuziehen. Schon am Samstag kam es in Bayern zu tödlichen Unfällen. Der Hergang gibt der Polizei Rätsel auf.

