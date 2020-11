Beziehungs-Drama in Bayern: Frau soll ihren Ehemann im Streit mit einem Messer erstochen haben

In einem kleinen Ort in der Nähe von Donauwörth hat sich vergangene Nacht ein Beziehungs-Drama abgespielt. Ein Mann wurde mit einem Messer erstochen.

Ein nächtlicher Einsatz führte die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in Sulzdorf.

Ursprünglich gingen die Beamten von einem Fall von Ruhestörung aus.

Was sie vorfanden, war jedoch wesentlich schlimmer.

Sulzdorf/Donau-Ries - Aus einem alltäglichen Grund wurden die Beamten der Polizeiinspektion Donauwörth in den Ort Sulzdorf (Landkreis Donau-Ries) gerufen. Nachbarn beschwerten sich über den Lärm in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Vor Ort mussten die Polizisten dann aber feststellen, dass es nicht nur um einen zu lauten Fernseher ging.

Beziehungs-Drama in Sulzdorf: Seniorin greift Mann im Streit mit Messer an

Gegen 3.45 Uhr morgen am Donnerstag (5. November) wurden die Einsatzkräfte der PI Donauwörth in den Bergstetter Weg nach Sulzdorf gerufen. Es soll eine Ruhestörung in einem Mehrparteienhaus gegeben haben, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Als sie dort eintrafen, fanden sie eine 67-jährige Frau und ihren 71-jährigen leblosen Ehemann vor. Der umgehend alarmierte Notarzt konnte dem Rentner aber nicht mehr helfen.

Die Kriminalpolizei Dillingen hatte daraufhin die Ermittlungen übernommen. So wie sich die Lage darstellte, war ein Streit zwischen der 67-Jährigen und ihrem Gatten eskaliert. Sie griff sich wohl im Laufe der Auseinandersetzung ein Messer und stach damit auf ihren Ehemann ein. Die Frau wurde daraufhin festgenommen.

Beziehungs-Drama in Sulzdorf: Frau muss sich wegen Totschlags verantworten

Im Laufe der Ermittlungen beantragte die Staatsanwaltschaft Augsburg einen Haftbefehl gegen die Seniorin. Sie wird des Totschlags an ihrem Mann verdächtigt. Die genauen Umstände, wie es zu dem Streit und dem Angriff kam, sind derzeit noch Teil der Untersuchungen der Kriminalpolizei. (tel)

