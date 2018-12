Schmerzhafter Unfall beim Plätzchenbacken: Bub (3) verliert Fingerkuppe

Beim adventlichen Plätzchenbacken ist ein Bub in der Oberpfalz verunglückt. Eine Verkettung unglücklicher Umstände wurde ihm zum Verhängnis.

Sulzbach-Rosenberg - Der Dreijährige half am Sonntag in Sulzbach-Rosenberg seiner Mutter in der Küche und stand dabei auf einem Hocker. Nach Polizeiangaben vom Montag verlor der Kleine das Gleichgewicht und blieb im Fallen mit der linken Hand an einem Handtuchhalter hängen.

Dabei wurde das letzte Glied seines Ringfingers abgetrennt. Der Bub wurde in eine Spezialklinik nach Erlangen gebracht.

dpa

Messer-Attacken in Nürnberg: Spekulationen über Motiv - Polizei hofft auf Zeugin



Nach den Messer-Attacken in Nürnberg hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen und Details zum mutmaßlichen Täter genannt. Doch vieles ist ungeklärt.