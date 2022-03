Leere Supermarkt-Regale in Bayern: „Vermehrte Aufkäufe“ durch Hilfsorganisationen

Von: Magdalena von Zumbusch

Teilen

In der Corona-Krise kam es bereits zu Hamsterkäufen. Durch den Krieg in der Ukraine sind nun wieder einige Regale leer. Die genauen Gründe dafür sind vielfältig.

Hof - In der Marktkauf-Filiale in Hof stehen ganze Regale leer. Infolge des russischen Militärangriffs auf die Ukraine kommt es bei Supermärkten und Drogerien zu Lieferengpässen. Das Phänomen der leeren Laden-Regale ist aus der Corona-Krise bekannt. Damals waren Hamsterkäufe die Ursache, heute sind es in erster Linie die Lieferengpässe bei Lebensmitteln. In der Filiale in Hof hat es allerdings noch einen anderen Grund.

Infolge des Ukraine-Konflikts: Kurzzeitige Lieferengpässe in bayerischen Supermärkten

Die Marktkauf-Filialen, die es unter anderem auch in Nürnberg gibt, sind Teil der Edeka-Gruppe. Stefanie Schmitt ist die Pressesprecherin von Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen. Sie gab gegenüber inFranken.de auf die Frage nach Hamsterkäufen durch Kunden an, dass die Situation in den Märkten regional ganz unterschiedlich sei. Das größere Problem scheinen aber aktuell die Lieferketten zu sein: „Kurzzeitige Lieferengpässe“ kämen bei allen Filialen vor, so Schmitt.

Teilweise finden Hamster-Käufe auch durch Hilfsorganisationen statt

Teilweise werden die Regale der Supermärkte auch durch Großeinkäufe von Hilfsorganisationen noch weiter geleert. „Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es durch die Ukraine-Krise vermehrt zu Aufkäufen durch Hilfsorganisationen kommen kann“, steht auf einem Schild der Marktkauf-Filiale in Hof. Das Phänomen scheint jedoch bisher nicht das Hauptproblem der Supermärkte zu sein.

Nachricht an die Kunden in leerem Super-Markt-Regal der Markt-Kauf Filiale in Hof. © NEWS5 / Fricke

Aktuell aber kein Grund zur Sorge in Bayern

Überhaupt besteht in Bayern aktuell kein Grund zur Sorge um die Versorgung mit Lebensmitteln. Es könne eine ausreichende Versorgung mit Lebensmitteln der Grundversorgung und Gütern des täglichen Bedarfs sichergestellt werden, so Schmitt von Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen.

Lesen Sie auch Putins irritierende Stadion-Ansprache: Russisches Fernsehen unterbricht mitten im Satz - Kreml reagiert Die Ukraine-Verhandlungen stocken - Wladimir Putin irritiert unterdessen mit einer Stadion-Ansprache. Das Staatsfernsehen bricht zwischenzeitlich ab. News-Ticker. Putins irritierende Stadion-Ansprache: Russisches Fernsehen unterbricht mitten im Satz - Kreml reagiert

Nur in Einzelfällen kommt es bei bestimmten Produkten zu kurzzeitigen Lieferengpässen, erklärt die Edeka-Sprecherin. „Dies betrifft insbesondere Speiseöle, die zum Teil auch aus der Ukraine stammen.“ Je nach Situation vor Ort rufen die Filialen Verbraucher dazu auf, die Situation nicht durch Hamster-Käufe zu verschärfen. „Es gibt weiterhin keinen Anlass, zusätzliche Vorräte anzulegen“, betont Schmitt.

Wie die Lage vor dem Hintergrund des nicht absehbaren Kriegsendes in der Ukraine weitergeht, ist momentan noch schwer zu beurteilen. Um Solidarität mit der Ukraine zu zeigen, hat ein Edeka im Nürnberger Land russischen Wodka aus dem Sortiment genommen.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.