Supermond 2022 in Bayern: Spektakuläre Bilder des Himmelsspektakels

Von: Tanja Kipke

In Bamberg war der Supermond ganz deutlich zu sehen. © NEWS5 / Merzbach

Der erste Supermond des Jahres war am 14. Juni 2022 zu sehen. Fotos aus Bayern zeigen das beeindruckende Himmelsspektakel. Schon bald kommt der Nächste.

Bamberg – Supermond, Blutmond, Mondfinsternis: Solche Spektakel am Himmel faszinieren nicht nur Astro-Fans. Im Juni sind gleich zwei Highlights zu sehen: Am 21. Juni kommt die Sommersonnenwende mit dem längsten Tag und der kürzesten Nacht ins Land. Und auch am 14. Juni konnten Begeistere in der Nacht ein Phänomen bestaunen, das es nicht alle Tage gibt. Und zwar den ersten Supermond 2022.

Supermond 2022 in Bayern: Bilder aus Bamberg zeigen Himmelspektakel

Aber was ist eigentlich das Besondere an dem Phänomen? Supermonde sind Vollmonde, die der Erde viel näher kommen, als „normale“ Vollmonde. Rund 357.400 Kilometer war der Vollmond am Abend des 14. Juni 2022 von der Erde entfernt. Diese Nähe zu uns sorgt dafür, dass aufmerksamen Beobachtern der Vollmond in Form des Supermondes größer als normal erscheint. Laut NASA erscheint er circa 7 bis 14 Prozent größer als an normalen Mond-Tagen.

Dem Betrachter erscheint der Mond nicht nur größer, sondern auch heller. Ungefähr 30 Prozent mehr Mondlicht erreicht die Erde während eines Supermondes und das, obwohl die Mondoberfläche selbst nicht heller ist. Der Grund: Die sichtbare Mondoberfläche ist für das menschliche Auge größer als sonst und leitet so entsprechend mehr Sonnenlicht an uns weiter.

Der Supermond zusammen mit der Altenburg in Bamberg. © NEWS5 / Merzbach

Supermond 2022 in Bamberg

Beim ersten Supermond des Jahres müssen allerdings einige Abstriche gemacht werden. Der Mond erreichte nämlich bereits am Dienstag, 14. Juni 2022, um 13.51 Uhr seine Vollmondphase. Zu dieser Tageszeit ist der Supermond mit dem bloßen Auge jedoch kaum zu sehen. Trotzdem zeigte sich der Mond in der Nacht in seiner vollen Pracht. Besonders in Bamberg war der Supermond gut zu sehen, zusammen mit der Altenburg im Hintergrund ein echter Hingucker.

Der Supermond im Juni 2022 am Himmel über Bamberg. © NEWS5 / Merzbach

Video: Blutmond und Supermond: Wie und wo kommt es dazu?

Nächster Supermond bereits im Juli 2022 zu sehen

Für alle, die am Dienstag das Himmelspektakel verpasst haben, gibt es gute Nachrichten. Denn der nächste Supermond 2022 lässt nicht lange auf sich warten. Bereits am 13. Juli ist es lau timeanddate.de wieder so weit. Danach ist das Phänomen des „Riesen-Mondes“ erst wieder im August 2023 zu beobachten. (tkip)

