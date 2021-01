Oberbayer schafft es mit ungewöhnlichem Hobby zum „Supertalent“ - Dieter Bohlen hat klare Meinung zu ihm

Sebastian Heiduzcek hat ein ungewöhnliches Talent. Der 28-Jährige kann alles rückwärts sagen. Nicht nur einzelne Wörter, sondern auch ganze Sätze. Und das gerne auch im Dialekt.

Bischofswiesen – Auf Partys ist Sebastian Heiduzceks Talent immer gefragt. Früher oder später kommt der Moment und er wird getestet. Dann muss er ad hoc einen ganzen Satz rückwärts sagen. Für den 28-Jährigen aus Bischofswiesen (Kreis Berchtesgadener Land) ist das die leichteste Übung. Sein ungewöhnliches Hobby hat ihn vor Kurzem sogar in die RTL-Show „Das Supertalent“ geführt. „Alles, was ich nachsprechen kann, kann ich rückwärts aufsagen“, erklärt er. Sogar Fremdsprachen. Oder Sätze im Dialekt. „Ich vermute, das ist eine ziemliche Inselbegabung“, sagt er und schmunzelt.

Berchtesgadener Land: Oberbayer tritt bei RTL-Show „Supertalent“ auf - und präsentiert außergewöhnliches Hobby

Rückwärts spricht Sebastian Heiduzcek schon immer gerne. Als er acht Jahre alt war, hörte er mit der Nachbarstochter oft gemeinsam Kassetten an. „Wir drehten damals die Wörter um und fanden das witzig“, erzählt er. Nur dass er sich damals viel leichter tat als die Freundin. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Schwierigkeiten, Wörter aus dem Stegreif rückwärts aufzusagen, hatte er nie. „Das funktioniert einfach“ – wieso er das kann, weiß er selbst nicht.

Einfach ist diese Kunst jedenfalls nicht. Man könne nicht einfach die einzelnen Buchstaben verkehrt herum aneinanderreihen, erklärt Heiduzcek. „Man muss jeden Buchstaben für sich selbst betrachten.“ Ein „X“ rückwärts gesprochen, klingt beispielsweise wie „ski“. Sätze müssen zudem von hinten begonnen werden, damit sie, richtig herum abgespielt, wieder Sinn ergeben und für jeden zu verstehen sind.

„Supertalent“ auf RTL: Oberbayer kann alles rückwärts sagen - auf auf Bairisch oder Englisch

Heiduzcek nutzt dafür eine App auf dem Smartphone. Man sagt ihm einen beliebigen Satz. Überlegen muss er dann nicht. Er kann ihn sofort in anderer Richtung wiederholen. Und das wird natürlich besonders lustig, wenn der ursprüngliche Satz auf Bairisch gesagt wird. Oder Englisch.

Unter Freunden war Heiduzcek damit oft der Stimmungsmacher. „Kannst du mal was rückwärts sagen?“ Diesen Satz hat der Vater einer siebenjährigen Tochter schon unzählige Male gehört. Heiduzcek verdient sein Geld natürlich nicht mit dem Verkehrtherumsprechen. Im realen Leben ist der gelernte Werkzeugmechaniker Autoverkäufer, er spielt Fußball beim TSV Berchtesgaden, absolviert derzeit einen Pilotenschein, und ist eigentlich ein gewöhnlicher junger Mann, der sich gerne mit Freunden trifft.

Doch seine Freunde wollten, dass sein außergewöhnliches Talent bekannter wird. Deshalb filmten sie ihn beim Rückwärtssprechen und meldeten ihn ohne sein Wissen beim „Supertalent*“ an. Persönlich, sagt er, hatte er sich noch nie irgendwo beworben. Obwohl er niemanden kennt, der so wie er rückwärts sprechen kann. Natürlich hat er sich Gedanken gemacht, was bei ihm im Gehirn „anders läuft als bei anderen“. Dieses Rätsel würde er gerne lösen.

Bischofswieser beim „Supertalent“ - Dieter Bohlen erteilt ihm eine Abfuhr

Selbst im Internet findet man nicht viele Rückwärtssprecher. Und meistens klingen die Versuche eher holprig. Ein wenig bedauert der 28-Jährige ja, dass es kaum jemanden gibt, mit dem er sich über sein Hobby austauschen kann.

RTL jedenfalls wollte ihn auf der Bühne sehen. Er wurde zu einem Vor-Casting eingeladen. Wegen der Pandemie fand das online statt. Trotzdem konnte er mit seinem Können schnell überzeugen. Heiduzcek reiste Anfang September mit einigen Freunden ins Metropoltheater nach Bremen, wo die Sendung aufgezeichnet wird. Eine spannende und aufregende Erfahrung, sagt er. Denn es fällt ihm nicht schwer, so im Rampenlicht zu stehen. Eine gute Voraussetzung also, um vor Musikproduzent Dieter Bohlen und dem Rest der Jury zu glänzen.

Nach Auftritt bei RTL-Show „Supertalent“: Oberbayer schafft es nicht in die nächste Runde

„Hallo, mein Name ist Sebastian Heiduzcek. Ich bin 28 Jahre alt. Ich komme aus dem schönen Berchtesgadener Land in Bayern und mein Talent ist Rückwärtssprechen. Ich freue mich, hier zu sein“ – diesen Satz sagte er zur Begrüßung. Allerdings rückwärts. „Warum braucht man das jetzt“, wollte Bohlen wissen, während er sich fragend am Kopf kratzte, und verpasste dem Bischofswieser per „rotem Button“ eine Absage.

Trotzdem stellte er den Sprachkünstler auf die Probe mit „Itsy bitsy teenie weenie Honolulu Strandbikini“. Sebastian Heiduzcek legte los – und schaffte den Satz fehlerfrei. Für die nächste Runde reichte es dennoch nicht. „Ich bin einfach froh, dabei gewesen zu sein“, sagt er. Natürlich wird er bei entsprechenden Gelegenheiten weiterhin rückwärts sprechen, das gehört mittlerweile zu seinem Alltag. Und vielleicht findet er irgendwann auch eine Antwort darauf, warum ihm das so leicht fällt.

(Von Kilian Pfeiffer)