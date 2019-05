Anwohner von zu lauten Fußballspielen „belästigt“: Gemeinde macht kuriosen Vorschlag - und blitzt ab

In Surheim sorgt der Fußballverein für Ärger, weil er Fußballspiele austrägt. Diese sind zwei Anwohnern zu laut, weshalb jetzt ein Gutachten einen kuriosen Vorschlag einbrachte.

Surheim - Erst in dieser Woche entschieden späte Tore in der Champions League die Halbfinalduelle. Solch späte Treffer kennt jeder Fußballer und liebt oder hasst sie je nachdem, welchem Team er die Daumen drückt. Mit solchen Toren könnte es beim BSC Surheim aber bald vorbei sein.

Weil zwei Anwohner sich immer wieder über den Lärm vom Sportgelände beklagen, hat die Gemeinde Saaldorf-Surheim im Zuge des Bebauungsplanverfahrens ein Lärmschutzgutachten erstellen lassen, weil sie Rücksicht nehmen will. Dieses brachte auch Vorschläge ein, die die Lärmbelastung reduzieren sollen. Darüber berichtete unter anderem der Bayerische Rundfunk.

Wegen Fußballlärm: Gutachten macht kuriosen Vorschlag

Allerdings sind nicht alle Vorschläge praxisnah und orientieren sich an den Gegebenheiten der Sportart Fußball. Während der Vorschlag, die Laufzeit der Einlaufmusik, in Surheim in der Regel die Filmmusik aus „Fluch der Karibik“, auf 60 Sekunden zu begrenzen noch einleuchtet, ist eine andere Idee eher in die Kategorie „nicht praktikabel“ einzustufen.

Die Reservemannschaft solle zukünftig nur noch 60 statt der üblichen 90 Minuten spielen stand im Gutachten - Vereinsvorstand Konrad Ragginger konnte da nur mit dem Kopf schütteln. Auch Bürgermeister Bernhard Kern möchte sich nicht vorstellen, dass beim BSC Surheim II künftig nach 60 Minuten der Schlusspfiff auf dem seit 60 Jahren bestehenden Sportplatz ertönt und hofft auf eine gütliche Einigung aller Parteien.

Ärger durch Fußballlärm: Fachmann bringt Licht ins Dunkel

Eine dieser Parteien ist Hans Weiß, Sportplatzanwohner und Gegner des künftigen Bebauungsplans. Er fühlt sich vom Lärm immer wieder gestört, ist aber gesprächsbereit - wie auch der BSC Surheim, der schon seine Banden dämmen ließ, um die Balltreffer leiser zu machen. Doch das hat das Lautstärkenproblem nicht endgültig lösen können.

Mittlerweile ist eine Reduzierung der Spielzeit der Reservemannschaft vom Tisch. Am Donnerstag erläuterte ein Fachmann, der für eine Augsburger Schallschutzfirma tätig ist, das Gutachten in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung. Zwar werde der bei Fußballspielen zugelassene Wert von 55 Dezibel bei Fußballspielen um drei Dezibel überschritten, aber für das Surheimer Sportgelände gelte der Altanlagenbonus.

Fußball-Ärger in Surheim: Gemeinderat fasst Beschluss

90 Minuten werden in Surheim also weiterhin gespielt. Rücksicht soll auf die Anwohner dennoch genommen werden. Der Gemeinderat habe sich neben der Beibehaltung der Spieldauer auch einstimmig für die Unterbindung des „Wildpieselns“ an der Nachbarhecke und die Beschränkung der Rasenmähzeit auf Uhrzeiten nach 14 Uhr ausgesprochen.

"Wir wollen einen ordentlichen respektvollen Umgang untereinander und ein gutes Zusammenspiel haben", sagte Bürgermeister Kern, der betonte, dass der seit 1965 bestehende Sportplatz immer neben der Wohnbebauung bleiben werde. Im Juni soll dann das Lärmschutzgutachten vom Gemeinderat verabschiedet werden. Dann kann auch der Bebauungsplan "Surheim-Südost 2" fertiggestellt werden.

