Polizei stoppt 15-Jährige in 300-PS-Monster - sie hat eigenartige Erklärung für ihre Fahrt mit SUV

Fürth - Eine erst 15-jährige Jugendliche ist am Steuer eines 300 PS starken Audi-SUV mitten in der Nacht von der Polizei in Fürth erwischt worden.

SUV/Fürth: 15-Jährige fährt 300-PS-Monster - der Polizei gibt sie eine kuriose Erklärung

Das Mädchen sei mit dem Wagen seiner Eltern am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr in eine Verkehrskontrolle geraten. Die 15-Jährige gab an, sie habe sich das Auto von den Eltern „ausgeliehen“.

Nach dem Besuch bei einer Freundin sei sie gerade wieder auf dem Nachhauseweg gewesen. Das Mädchen wird eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erhalten.

Zuletzt gab es mehrere Vorfälle mit SUV-Beteiligung. Einer davon ereignete sich in München: Ein Porsche-SUV-Fahrer krachte frontal in eine Gruppe Schülerinnen. Eine Elfjährige wird schwer verletzt. Ein anderer Unfall, ebenfalls in München, macht fassungslos: Ein 14-Jähriger kam dabei zu Tode.

