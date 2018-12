Großbrand im Chiemgau: Gebäude stürzt vor Feuerwehrkräften ein - Polizei nennt Details

Ein Großbrand von Stallungen im Chiemgau hielt mehrere Feuerwehren im Umkreis am Samstagabend in Atem. Als das Gebäude einstürzte, verfehlten die Trümmer die Einsatzkräfte offenbar nur knapp.

Update, 10.31 Uhr: Nach Großbrand in Taching - Polizei nennt Details

Demnach bestätigt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in einer Pressemitteilung, dass bei dem Großbrand niemand zu Schaden gekommen ist. Neben den Anwohnern konnten laut Polizei auch alle Tiere rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Nach Großbrand im Chiemgau: Noch keine Infos zur Brandursache

Zur Brandursache nimmt die Polizei noch keine Stellung. „Dazu werden in den kommenden Tagen oder Wochen eingehende Untersuchungen notwendig sein.“ Der Kriminaldauerdienst (KDD) aus Traunstein übernahm noch am Abend die Ermittlungen, die in den kommenden Tagen von den Brandfahndern der Kriminalpolizei Traunstein fortgesetzt werden.

Die Feuerwehr konnte außerdem das Übergreifen auf Nachbargebäude verhindern. Der große Stall allerdings brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die anliegende Staatsstraße war bis 22 Uhr gesperrt. Ein Großaufgebot von Feuerwehren löschte bis tief in die Nacht.

Den Schaden beziffert die Polizei auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.

Ursprüngliche Meldung, 7.05 Uhr

Taching am See - Gegen 18 Uhr wurden zahlreiche Feuerwehren zu einem Brand eines Landwirtschaftlichen Anwesens alarmiert. Mitten in Tengling stand eine große Stallung in Vollbrand. Die Einsatzkräfte legten Wasserleitungen aus allen Richtungen und bekämpften die Flammen mit schwerem Atemschutz von allen Seiten.

Bisher unbestätigten Angaben vom Einsatzort zufolge war laut Augenzeugen bei aufheulen der Sirene im Ort noch kein Feuer von der Ferne zu erkennen. Wenige Minuten später stand das Gebäude in Vollbrand und war kilometerweit zu sehen.

Feuerinferno im Chiemgau: Stallungen in Ortsmitte in Flammen - die Bilder Zur Fotostrecke

Großbrand im Chiemgau: Gebäude stürzt vor Einsatzkräften ein

Weiteren, bisher nicht bestätigten Angaben zufolge, stürzte gegen 18.29 Uhr ein großer Teil des Dachstuhls zu Boden und verfehlte nur knapp einen Feuerwehrmann. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt und die Tiere aus dem Stall konnten angeblich alle im angrenzenden Wertstoffhof in Sicherheit gebracht werden.

Zur Klärung der Brandursache haben Brandermittler vom Kriminaldauerdienst ihre Arbeit vor Ort aufgenommen.

mm/tz