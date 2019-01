Bayan hat bald Geburstag: „Als Kind habe ich gern gefeiert“

TAGEBUCH EINES 21-JÄHRIGEN SYRERS

Bayan Alrazzah ist 21 und kommt aus Aleppo in Syrien. Vor zwei Jahren ist er allein nach Deutschland geflüchtet. Seitdem lebt er in München, sein Asylantrag wurde anerkannt. Für den Münchner Merkur führt er ein Tagebuch über seinen Alltag hier. Heute berichtet er darüber, wie in Syrien Geburtstage gefeiert werden – und wie er in Bayern feiert.