Was ER mit dem Hochdruckreiniger anstellt, macht alle Bayern fassungslos

Ein junger Mann macht vor, wie die Innenreinigung eines Autos zum Werkstatt-Fall wird. Auf Facebook können es Tausende nicht glauben!

Die bayerischen Facebook-Nutzer sind fassungslos. Auf den beliebten Spaß-Seiten „Boarisch Bluad“ und „Da ganze Bua a Depp“ wurde ein Video geteilt, das am Mittwochnachmittag heimlich in Landshut oder Dingolfing aufgenommen worden sein soll. Das Auto im Clip selbst ist jedenfalls in Dingolfing zugelassen. Zu sehen ist ein junger Mann an der Waschsstation einer OMV-Tankstelle.

Muss er Spuren beseitigen?

Mit dem Hochdruckreiniger säubert der Unbekannte sein Auto wie üblich von außen - aber eben auch von innen! Die Facebook-User können nicht glauben, was sie dort sehen. „Entweder er wäscht das Auto seiner Ex oder er ist ein ungewöhnlich dämliches Exemplar Mann“, spottet Nicole V. derb. Andere frotzeln: „Typisch NIEDERbayer!“ Manche mutmaßen scherzhaft, ob er wohl Spuren beseitigen muss und es ein Fall für die Kripo sein könnte.

Andere dagegen haben einfach nur Mitleid mit dem Gefährt. „Ich hätte gerne mal ein Video davon, wenn so jemand dann ins Auto steigt und realisiert, dass der Sitz klatschnass ist. Und dann das Gesicht ein paar Tage später, wenn die Steuergeräte kaputt sind und er die Rechnung der Werkstatt für die Reparatur bekommt“, schreibt Olaf W. höhnisch.

Welche Verschmutzungen im Auto ein solch radikales Vorgehen erforderten, ist leider nicht bekannt. Tausende haben den Clip im Netz bereits geteilt. Wer es mit eigenen Augen sehen möchte: Hier ist der Link zu dem Video auf Facebook.

