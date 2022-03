Tankstellenüberfall in Bamberg: Täter auf der Flucht - Bahnstrecke kurzzeitig gesperrt

Von: Klaus-Maria Mehr, Magdalena von Zumbusch

In Bamberg ist eine Tankstelle ausgeraubt. Die Polizei fahndet nach dem Täter. © Merzbach/News5

Ein Mann soll in Bamberg eine Tankstelle überfallen haben. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot inklusive Helikopter und Spürhunden nach ihm.

Bamberg - In Bamberg kam es am heutigen Dienstag (29. März) gegen 11 Uhr zu einem Überfall auf eine Freie Tankstelle an der Coburger Straße. Nun sucht die Polizei auf Hochtouren nach dem Täter und gibt dabei folgende Beschreibung zu seiner Person heraus.

Der Täter ist männlich und wird auf circa 1,80 Meter geschätzt.

Er trägt eine dunkle Sporthose und ein auffällig rotes T-Shirt.

Überfall auf Bamberger Tankstelle: Ausbeute laut Polizei noch unbekannt

Die Polizei konnte noch keine Angaben zur Bewaffnung des mutmaßlichen Täters machen. Auch die Ausbeute des Überfalls ist noch unbekannt. Die Polizei ist nun in der Umgebung auf der Suche nach dem fußläufigen Täter und bittet um Hinweise.

Die Kriminalpolizei hat einen Großeinsatz gestartet: Ein Polizeihelikopter sowie Spürhunde helfen den Beamten bei der Fahndung um die Tankstelle und in einem nahe gelegenen Kleingartenverein. Sogar der Bahnverkehr an der nächstgelegenen Bahnstrecke wurde kurzzeitig gesperrt.

