Von: Leyla Yildiz

Ein 42-Jähriger soll im Landkreis Traunstein einem Jugendlichen gegenüber sexuell übergriffig geworden sein, weshalb er nun in Untersuchungshaft sitzt.

Traunstein - Ein 42 Jahre alter Mann wurde am Donnerstag (17. August) in Untersuchungshaft genommen, nachdem er wegen eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs auf einen Jugendlichen ins Visier der Behörden geraten war. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Samstag (12. August) und wirft ein Schlaglicht auf mögliche frühere ähnliche Taten des Verdächtigen in der Region.

Die Strafverfolgungsbehörden leiten die Ermittlungen in diesem Fall, wobei die Kriminalpolizei Traunstein unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein agiert. Die Ermittler hatten bereits in der Vergangenheit Kenntnis von ähnlichen Delikten des Mannes erhalten, was zur Erwirkung eines Haftbefehls führte.

Mann soll Jugendlichen sexuell angegangen sein: Ermittlungsrichter erlässt U-Haft

Der Vorwurf basiert auf der Aussage eines jungen Mannes, der sich bei der Polizei meldete. Der Jugendliche gab an, dass er am Vorabend auf einem Bierfest in Grabenstätt (Landkreis Traunstein) gewesen sei. Dort sei ihm von einem Mann angeboten worden, ihn nach Hause zu bringen. Letztendlich sei er in die Wohnung des Verdächtigen in Bergen gebracht worden, wo es zu dem mutmaßlichen sexuellen Übergriff gekommen sein soll. Der Tatverdächtige brachte das Opfer am nächsten Morgen nach Hause.

Der Verdächtige wurde nach seiner Festnahme dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Anordnung der Untersuchungshaft bewilligte. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Nach möglichem sexuellen Übergriff: Polizei sucht weitere mutmaßliche Opfer

Die Ermittler schließen nicht aus, dass es weitere mögliche Opfer des Verdächtigen geben könnte, die bislang jedoch keine Anzeige bei der Polizei erstattet haben. Aus diesem Grund bittet die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein mögliche Zeugen oder Betroffene, sich unter der Telefonnummer (0861) 98730 zu melden. (ly)

