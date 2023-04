Taxi kommt in Bayern von Fahrbahn ab: Haftbefehl gegen Fahrgast

Unfall auf der BAB 92

Von Adriano D'Adamo schließen

Ein alkoholisierter Fahrgast griff einem Taxifahrer in das Lenkrad und verursachte so auf der BAB 92 einen Unfall. Der Fahrer wurde schwer verletzt, gegen den Fahrgast wurde ein Haftbefehl erlassen.

Landshut – Ein Taxi kam auf der BAB 92 am Sonntag (16. April) von der Fahrbahn ab. Der Unfall ereignete sich bei Wörth an der Isar (Landkreis Landshut). Gegen den Fahrgast wurde ein Haftbefehl erlassen, weil er dem Fahrer in das Lenkrad gegriffen und so den Unfall verursacht haben soll. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

+ Auf der BAB 92 kam ein Taxi von der Fahrbahn ab (Symbolbild). © Arnulf Hettrich/Imago

Alkoholisierter Fahrgast verursacht Unfall: Amtsgericht liefert ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein

Durch den Eingriff des alkoholisierten Fahrgastes (45) kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Wörth an der Isar und Dingolfing-West. Der Taxifahrer wurde schwer verletzt und von Einsatzkräften in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Zunächst versuchte der Fahrgast vom Unfallort zu Fuß zu fliehen. Die Autobahnpolizei und die Polizeiinspektion Landshut leiteten sofort eine Fahndung ein und konnten ihn festnehmen.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernimmt in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Landshut die weiteren Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut wurde ein Haftbefehl gegen den Fahrgast wegen eines dringenden Tatverdachts auf versuchten Mord erlassen. Er wurde noch am selben Tag einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landshut vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Rubriklistenbild: © Arnulf Hettrich/Imago