Problem-Schwan attackiert Wassersportler auf Badesee - Jetzt ist sein Schicksal besiegelt

Ein Schwan an einem bayrischen Badesee greift gezielt Menschen an. Nun hat sich die verantwortliche Behörde zu einer spektakulären Entscheidung durchgerungen.

Update, 15. April: Das Landratsamt im oberbayerischen Miesbach, auch zuständig für die Sicherheit am Tegernsee, hat sich zu einer Entscheidung durchgerungen. Der Problem-Schwan muss den Tegernsee verlassen. Allerdings soll er nicht abgeschossen werden.

Stattdessen hat der Tierschutzverein Tegernseer Tal die fordernde Aufgabe bekommen, den Schwan einzufangen. Wie das vonstattengehen soll, und wo der Problem-Schwan vom Tegernsee dann hinkommt, hat Merkur.de* ausführlich recherchiert.

Update, 10. April: Immer mehr Opfer des Problem-Schwans vom Tegernsee melden sich bei der Redatkion von Merkur.de und bei den Behörden. Wir wollen nun von Ihnen wissen: Ist der Schwan das Problem - oder der Mensch? Soll der Problem-Schwan vom Tegernsee gar geschossen werden?

Update, 7. April: Immer mehr Sportler berichten von Attacken durch den Schwan am Tegernsee. Theoretisch könnte er geschossen werden.

Ursprünglicher Artikel vom 3. April

Tegernsee - Fußballgrößen wie Uli Hoeneß oder Manuel Neuer wohnen hier, für die Münchner ist er ein beliebtes Ausflugsziel. Wie gemalt liegt er da, im bayerischen Alpenvorland: der Tegernsee. Doch derzeit wird die Idylle von zahlreichen Zwischenfällen getrübt. Und diese Zwischenfälle haben alle mit einem einzigen Tier zu tun. Einem Schwan.

Aggressives Tier schon seit Jahren am Tegernsee?

Bereits in den Vorjahren gab es immer wieder Meldungen über ein aggressives Tier, dass es vor allem auf Stand-Up-Paddler abgesehen hatte. Doch auch Kajak-Fahrer geraten zunehmend ins Visier des Aggro-Schwans.

Immer wieder Vorfälle am Tegernsee

Auch andere Besucher des Tegernsees haben dieser Tage unfreiwillig Bekanntschaft mit dem Tier gemacht. Ein Ehepaar aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, das ebenfalls mit seinen Kajaks unterwegs war, berichtet: „Der Schwan kam angeflogen, landete direkt neben meinem Kajak“, so die Frau. Obwohl sie das Tier nicht beachtete, wurde der Schwan immer lästiger, griff sie schließlich aus der Luft an und erwischte sie mit den Flügeln an der Schulter. Alle Abwehrversuche waren vergebens. Erst die Flucht ins Bootshaus brachte die Rettung.

Rätsel um Schwan-Attacken am Tegernsee

