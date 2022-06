Regenschauer über München: Donnerstag bleibt nass, doch dann kommt der Sommer zurück - diesmal ohne Unwetter

Von: Thomas Eldersch

Der Donnerstag bleibt vielerorts in Bayern sehr regnerisch. Erst zum Wochenende stellt sich ein Wetterwechsel ein. Und der verspricht feinstes Sommerwetter.

Update vom 9. Juni, 10 Uhr: Am heutigen Donnerstag bleibt es in München und vielen Teilen Bayerns regnerisch und kühl. Laut Regenradar von wetter.com ziehen noch bis zum Nachmittag immer wieder Regenschauer durch, die teilweise kräftig ausfallen können. Am Abend beruhigt sich die Wetterlage, es bleibt bedeckt und um die 15 Grad warm.

Am Freitag wird es dann wieder zunehmend sommerlicher, die Sonne spitzt immer öfter heraus, es bleibt aber mit unter 20 Grad noch frisch. Erst am Samstag und Sonntag ist wieder mit richtigem Sommer-Wetter zu rechnen, viele Sonnenstunden sind vorhergesagt und es wird - vor allem am Sonntag - mit bis zu 26 Grad in München heiß.

Update vom 8. Juni, 13.12 Uhr: In München ist das Wetter nach einem sehr verregneten Dienstag wieder sommerlicher. Angenehme 22 Grad, dazu ein Mix aus Sonne und Wolken. Wen es aber über die Pfingstferien in Richtung Berge gezogen hat, der braucht aktuell viel Geduld - und besonders einen Regenschirm. Der Deutsche Wetterdienst warnt im gesamten äußersten Süden Bayerns vor Dauerregen, die Warnung gilt bis einschließlich Donnerstag um 18 Uhr. Niederschlagssummen von 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter sind möglich.

Der Deutsche Wetterdienst warnt im Süden Bayerns vor Dauerregen. © Screenshot: Deutscher Wetterdienst

Update vom 8. Juni, 8.31 Uhr: Nachdem seit Pfingsten andauerndem Regenwetter in Bayern, soll es zum Wochenende richtig warm werden. „Bade- und Grillwetter am Wochenende, ein Sommerhoch kommt“, verkündet Meteorologe Dominik Jung in seinem Newsletter. Bis zu 35 Grad seien in der nächsten Woche drin. „Dann aber auch immer wieder Schauer und Gewitter“, warnt Jung. Am Wochenende soll es allerdings trocken bleiben und sei daher „ideal zum Grillen, Baden oder Wandern.“

Wettervorhersage für Freitag von wetter.com:

München: 23 Grad

Augsburg: 24 Grad

Würzburg: 26 Grad

Regensburg: 24 Grad

Ingolstadt: 24 Grad

Erlangen: 25 Grad

Bayreuth: 24 Grad

Erstmeldung 7. Juni, 12 Uhr: München – Das Pfingstwochenende fiel vielerorts ins Wasser. Nach einem meist warmen, sonnenreichen Start in den Tag endeten die Feiertage häufig mit Donner und Blitz. Gewitter mit teils kräftigen Schauern und teilweise sogar Hagelkörnern zogen über den Freistaat hinweg. Und noch ist nicht Schluss mit dem trüben Regenwetter. Ein Großteil Bayerns hängt am Dienstag, 7. Juni, noch unter einer grauen Dunstglocke.

Wetter in Bayern: DWD warnt vor Dauerregen im Zugunglücksgebiet

Die Wetterkarte auf wetteronline.de sieht stark durchwachsen aus. Über vielen Städten wie München, Augsburg oder Passau hängen dicke Regenwolken. Im Allgäu rund um Kempten kann es sogar noch vereinzelt zu Gewittern kommen. Besonders erwischt es das Gebiet rund um das Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen. Hier warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) schon den gesamten Vormittag vor Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 und 25 l/qm2 in kurzer Zeit. Zunächst gilt die Warnung noch bis in den frühen Nachmittag.

Das Wetter in Bayern zeigt sich in den kommenden Tagen wechselhaft. Von Dauerregen bis zur Sommerhitze. © Sven Hoppe/André März/dpa

Vom Regen verschont bleibt derzeit nur der Nordwesten des Freistaats. Rund um Mittel- und Unterfranken schaut immer mal wieder die Sonne raus. Hier wird es auch am wärmsten mit 20 Grad in Feuchtwangen und Hof und 23 Grad in Würzburg. Unter den dicken Regenwolken steigt das Thermometer nicht über die 20-Grad-Marke. Für München meldet wetteronline.de 17 Grad. Weitere bayerische Städte im Überblick.

Bamberg: 22 Grad, bewölkt

Ingolstadt: 19 Grad, Regen

Augsburg: 18 Grad, Regen

Passau: 16 Grad, Regen

Regensburg: 19 Grad, Regen

Nürnberg: 21 Grad, bewölkt

Wetter in Bayern: Sommer kommt am Wochenende zurück

In der Nacht auf Mittwoch klart es im Nordwesten auf und die Werte sinken auf durchschnittlich elf Grad. Der Regen im restlichen Bayern lässt immer mehr nach. Nur vereinzelt kann es noch in München, Augsburg und Berchtesgaden regnen. Hier beträgt die Durchschnittstemperatur ebenfalls elf Grad.

Am Mittwoch ziehen letzte Schauer über das gesamte Land. Die Werte gehen jedoch rauf. 22 bis 24 Grad sind fast überall drin. Der Donnerstag bringt erneute Schauer. München rutscht auf 16 Grad ab. In Kempten werden es im Dauerregen nur noch 13 Grad. Aber zum Wochenende stellt sich Besserung ein. Der Regen nimmt ab und es wird immer wärmer. Zu Beginn der kommenden Woche könnte sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden.

Über Spanien und Frankreich braut sich am Wochenende etwas zusammen. Aber keine Gewitterzelle, sondern eine Hitzeblase. „Ein Teil dieser Extremhitze könnte auch nach Deutschland schwappen und 35 Grad und mehr bringen. Das wird spannend. Auch Gewitter und Unwetter wären dann nicht weit“, schreibt Meteorologe Dominik Jung in seinem Newsletter. (tel)