Angler fällt aus Ruderboot - Taucher retten Mann aus Wasser - lebensbedrohlich verletzt

Bei einem Angelausflug im Landkreis Traunstein ist ein Mann aus einem Ruderboot gefallen. Taucher konnten den Mann im See finden.

Tettenhausen - Ein Angler sei aus seinem Ruderboot in den Tachinger See gefallen - diese Meldung erhielt die Polizei am Sonntagvormittag per Notruf. Der Mann sei seitdem nicht mehr auffindbar. Sofort wurde ein Wasserrettungseinsatz am Tachinger See im Landkreis Traunstein eingeleitet. Zwei Angler hatten den Notruf abgesetzt, wie chiemgau24* berichtet.

Angler fällt aus Ruderboot in See und wird lebensbedrohlich verletzt

Neben verschiedenen Wasserwachten sowie Feuerwehren war zudem ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der 31-jährige Angler konnte von der Tauchergruppe der DLRG Traunstein im See gefunden und ans Ufer gebracht werden. Wie chiemgau24.de* berichtet, wurde der Mann in sechs Metern Tiefe gesichtet.

Der Mann aus Waging wurde laut Mitteilung der Polizei lebensbedrohlich verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

