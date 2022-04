Frau stirbt bei Frontalzusammenstoß: Mann (32) flieht von Unfallstelle - Polizei sucht die ganze Nacht

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Eine 55-Jährige starb bei dem Unfall am Sonntag. © vifogra / Licha/vifogra/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Bei einem Unfall in Theres (Bayern) starb eine 55-Jährige. Ein Mann entfernte sich vom Unfallort, ohne der Frau zu helfen. Am Montagmorgen erfolgte die Festnahme.

Theres - Am Sonntagabend kam es in Theres (Kreis Haßberge) zu einem schweren Unfall. Ein VW Touareg stieß frontal mit einem entgegenkommenden Kleinwagen zusammen. Eine 55-Jährige kam dabei ums Leben, wie die Polizei mitteilte.

Theres: 55-Jährige stirbt bei Zusammenstoß - Unfallverursacher flieht

Der Fahrer des anderen Autos floh nach dem Unfall am Sonntagabend, ohne der Frau zu helfen, wie die Polizei mitteilte. Mit einem Großaufgebot suchten die Beamten den Mann in der Nacht und nahmen ihn am Montagmorgen fest.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann (32) im Bereich einer Baustelle beim Überholen mit dem entgegenkommenden Wagen der Frau kollidiert sein. Durch den Zusammenstoß erlitt die Frau schwerste Verletzungen, denen sie noch an der Unfallstelle erlag.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Mann verursacht in Bayern tödlichen Unfall und flieht - Festnahme!

Wohl selbstständig konnte sich der 32-Jährige nach dem Unfall aus seinem Fahrzeugwrack befreien und floh von der Unfallstelle noch bevor die Rettungskräfte eintrafen. Mit einem Großaufgebot suchte die Polizei den Mann. Dazu waren die Hundestaffel und ein Hubschrauber im Einsatz. Die Unfallursache war zunächst noch unklar. Für die Bergungsarbeiten musste die Straße komplett gesperrt werden. (kam/dpa)

Ein schwerer Verkehrsunfall hat in Bayern am frühen Sonntagabend zwei Menschen das Leben gekostet. Zwei Fahrzeuge kollidierten und fingen sofort Feuer.