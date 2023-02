Therme Bad Aibling: Alle Infos zur „zehntschönsten Therme der Welt“

Von: Ute Laukner

Die „Therme Bad Aibling“ bietet auf 10.000 Quadrametern Badelandschaft, „Premium“-Saunawelten sowie Beauty-Specials und Entspannungsangebote in einem.

Bad Aibling – Das älteste Moorheilbad Bad Aibling in Bayern, südlich von München, ist seit der Eröffnung der „Therme Bad Aibling“ am 17. September 2007 nun auch zu einem Thermalbad geworden. Aus 2.300 Meter Tiefe fließt das 39 Grad warme Wasser aus der anerkannten Heilquelle direkt in das Thermen-Bad und sorgt mit 32 und 36 Grad warmem Wasser für eine gute Erholung. Was die Therme im Becken des Fluss Mangfall so alles zu bieten hat, reicht kaum für einen Tag. Daher bietet sich ein zusätzlicher Urlaub in der Voralpenregion mit seiner hügeligen und gebirgigen Landschaft geradezu an.

Therme Bad Aibling: Thermen, Saunen, Wellness, Beauty, Freibad, Gastro, Partnerhotels Ort: Bad Aibling in Bayern, Landkreis Rosenheim Gesamtfläche: 10.000 Quadratmeter

„Therme Bad Aibling“: Handtuch-Platzhalter adé, dank digitaler Auslastungsanzeige

Wer mit der Familie, den Freunden oder alleine einen Kurzurlaub in der „Therme Bad Aibling“ verbringen möchte, kann vorab ein Ticket reservieren. Auf der Webseite der Therme gibt ein Mausklick den Stand der derzeitigen Auslastung an. So ist leicht erkennbar, ob die vielen Spa-Angebote bereits belegt sind. Oder, ob noch genug Platz ist, um sich nicht über die Füße zu laufen. Auch, wer sich kurzfristig für einen Thermenbesuch entscheidet, macht sich wegen möglicher Überfüllung somit nicht umsonst auf den Weg.

Die „Therme Bad Aibling“ ist preisverdächtig

Architektonisch wurde die gesamte Thermenanlage Bad Aibling im oberbayerischen Landkreis Rosenheim gut durchdacht in der Landschaft des Mangfallbeckens aufgebaut und schon ein Jahr nach der Thermeneröffnung in 2007 im Rahmen der Fachmesse im Bäderbau – der „Interbad in Stuttgart 2008“ – sogar mit dem „Professional Award 2008“ der European Waterpark Association (EWA) ausgezeichnet. Die Interessenvertretung der europäischen Freizeitbäder, Thermen und Wasserparks besteht aus mehreren Mitgliedern, die sich für eine Qualitätsoffensive zu einer Gemeinschaft zusammen geschlossen haben.

Weitere Auszeichnungen erhielt die „Therme Bad Aibling“ von dem Chicago Athenaeum und dem European Centre for Architecture, Art Design and Urban Studies mit dem „Good Design Award“ in der Kategorie Architecture 2009. Der „European Health & SPA Award“ folgte am 8. Juni 2010 in der Kategorie: Beste Therme.

Die „Therme Bad Aibling“ gehört mit ihren Auszeichnungen laut Chiemsee-Alpenland Tourismus und einer Erwähnung während der Messe Freizeit, Sport und Bäder zu den „zehn schönsten Thermen der Welt“.

Therme, Sauna, Wellness, Beauty und Architektur – Alles wie aus einem Guss

Spacige weiße Kuppeln ragen innerhalb der Thermenanlage im Hügel- und Moorland hervor und umhüllen einzelne Anwendungs-Bereiche. Die Kuppeln sind angebunden an die Haupthausanlage oder ruhen vereinzelt in der Landschaft. Die Gäste sind zum einen vor Wind und Wetter geschützt, können aber bei warmen Wettertemperaturen auch die Außenbereiche nach einem Sauna- oder Freibadbesuch genießen. Im Inneren sorgen die filmischen 360 Grad Bilder an der Decke der Kuppeln mit leisen, melodischen Klängen für einen zusätzlichen und überraschenden Entspannungseffekt.

Die „Therme Bad Aibling“ gehört mit ihren Auszeichnungen laut Chiemsee-Alpenland Tourismus „zu den zehn schönsten Thermen der Welt“. © Therme Bad Aibling

Wellness bedeutet Entspannen. Vom Alltag in eine Oase der Ruhe abtauchen oder schwerelos im Wasser entspannen. Oder, sich aktiv, aber entspannt, im Wasser zu bewegen. Wer genau die richtige Dosis des Aktivseins und dem Wellnessfaktor Entspannung findet, kommt meist relaxter durchs Leben. In der Therme Bad Aibling kann das Glück der Entspannung durch einen Besuch gut gelingen. Rund 600 Quadratmeter Wasserfläche stehen bereit und können im Laufe des Besuchs genutzt werden.

Für die Kinder steht ein eigener Bereich in der Therme bereit. Lustige Spielfiguren wie ein Frosch und eine gelb geflieste Schlange weisen den Bereich aus. Es gibt Mulden zum fröhlichen Plantschen, Wasserspiele und einen Springbrunnen. Der Umkleidebereich ist bei den Erwachsenen Kabinen integriert. Ein Mutter-Kind-Bereich ist vorhanden. Die Kinder dürfen aber nur unter Aufsicht der Eltern im Wasserbereich spielen.

Es gibt Sauna-Landschaften in der „Therme Bad Aibling“

Eigentlich würden die bisherigen Auszeichnungen der „Therme Bad Aibling“ ja schon ausreichen. Aber ... da kommt noch das „SaunaPremium“-Qualitätstzeichen vom Deutschen Saunabund hinzu. Hier werden der Umgang mit den Gästen, die Badeangebote, die Qualität und weitere Dienstleistungen wie Beratungen und Höflichkeit bewertet. Ebenso das erweiterte Serviceangebot.

Therme Bad Aibling: Rund 600 Quadratmeter Wasserfläche stehen bereit und können im Laufe des Besuchs genutzt werden. © Therme Bad Aibling

Die verschiedenen Saunabereiche im Innen- und Außenbereich sind auf die Wünsche der Gäste abgestimmt. Wer es in der Sauna lieber heiß oder kalt, trocken oder feucht dampfend haben will, kann zwischen den Angeboten wählen. Spezielle Behandlungen gibt es in der Moorkuppelsauna. Das Angebot wurde sogar noch erweitert.

Die Hausbootsauna auf dem Triftbach steht seit dem 16. September 2017 für die Gäste ebenfalls bereit. Ebenso gibt es schon seit 18. Dezember 2015 ein zweigeschossiges Ruhehaus und bietet Platz für rund 100 Liegen. Seit 23. März 2018 kann das Ergoline-Solarium mit der Advanced Performance Technologie für die verbesserte Bräunungsleistung genutzt werden.

Beauty und Wellness in der „Therme Bad Aibling“

Um Beauty und Wellness geht es natürlich auch in der Therme. In einem türkischen Bad, dem Hamam, mit orientalischem Reinigungsritual, im Fürstenbad mit Kerzenschein für (Dauer-)Frisch verliebte bis hin zu Naturpackungen, wie sie in einem Moorbad üblich sind, den Massagen und anderen Bewegungs- und Entspannungsangeboten, können die Gäste auftanken. Da die Pflege der Haut bei den Massagen und Anwendungen mit wertvollen Ölen unterstützt wird, wirkt sich das Wohlbefinden auch auf den ganzen Körper aus.

Bad Aibling erhielt Auszeichnung als „Top Ausflugsziel“

Die Hygiene, Preise und Leistungen wurden beim Thermencheck 2015 mit dem „Qualitätssiegel“ ausgezeichnet. Und als wäre es noch immer nicht genug, zeichnete auch das Travelmagazin die „Therme Bad Aibling“ im Mangfalltal als „Top Ausflugsziel“ aus. Und zwar mit dem „Top Thermen Award“. Deren bewertete Kategorien waren: die Beliebtheit und Ausstattung, aber auch die zusätzlichen Attraktionen. Sogar die Eintrittspreise und der Bekanntheitsgrad wurden für den Erhalt des Siegels geprüft.

Das „Travelmagazin“ hat die „Therme Bad Aibling“ im Mangfalltal als „Top Ausflugsziel“ ausgezeichnet. Ein Abstecher in die Region lohnt sich also. © Karlheinz Pawlik/Imago

Neues gastronomisches Konzept von Holger Moll Eventgroup

Die Holger Moll Eventgroup übernahm als neuer Pächter am 1. Juli 2020 die Gastronomie in der „Therme Bad Aibling“. Das Angebot reicht von der jungen, kreativen Küche regionaler und internationaler Gerichte bis hin zu einer kleinen „Cuba Lounge“-Bar im Foyer und einem Ausschank im Aufenthaltsbereich der Sauna. Die Gäste auch kulinarisch zu verwöhnen, lautet nun das Ziel. Die Preise stehen in den Menü- und Getränkekarten. Ergänzend gibt es Themenveranstaltungen. Die Angaben und Termine dazu werden auf der Website der „Therme Bad Aibling“ bekannt gegeben.

Die Öffnungszeiten für die Therme sowie dem Freibad

Wer sich nun fragt, wie lange die „Therme Bad Aibling“ eigentlich geöffnet hat, kann sich freuen. Das ganze Jahr bietet die Therme ein umfangreiches SPA-Angebot von 10:00 bis 22:00 Uhr. Freitags und samstags sogar noch eine halbe Stunde länger, also bis 22:30 Uhr. Aber Achtung: Die Saunen schließen spätestens 20 Minuten vor der Endschließung und die angegebenen Zeiten beinhalten die Ankleidezeiten.

Lediglich die Öffnungszeiten des Freibades sind auf die saisonal warme Jahreszeit von Mai bis September von 9:00 bis 19:00 Uhr ausgerichtet. Auch hier gilt, die Besucher müssen vorher aus dem Wasser sein und die Zeit zum Ankleiden einplanen. Das Freibad verfügt über einen getrennten Bereich für die Schwimmer und zudem für die Nichtschwimmer. Außerdem gibt es eine in die hügelige Landschaft verbaute Wasserrutsche und ein Wasserspielplatz. Sogar ein Gastro-Außenbereich ist vorhanden.

Nachdem die ganze Familie das Freibad ausgiebig nutzen konnte, stehen am Ende der Saison die Vierbeiner am Eingang Schlange und dürfen das bis dahin chlorfreie Bad erkunden. Danach wird das Becken winterfest gemacht und zur nächsten Saison kommt hygienisch einwandfreies neues Frischwasser in das Bad.

„Therme Bad Aibling“: Preisbeispiele für die Thermennutzung mit dem Stand vom Januar 2023 Frühkarte zwischen 10:00 und 12:00 Uhr für 16,00 Euro pro Person. Ermäßigung für Kinder und Jugendliche ab 4 Jahren und Senioren ab 65 Jahren oder Schwerbehinderte mit entsprechendem Ausweis für 14,00 Euro pro Person. Vier-Stunden-Karte für 24,00 Euro, ermäßgt 20,00 beziehungsweise 22,00 Euro pro Person. Tageskarte für 29,00 Euro, ermäßigt 25,00 beziehungsweise 27,00 Euro pro Person. Abendkarte ab 19:00 Uhr (freitags und samstags ab 19:30 Uhr) für 21,00 Euro, ermäßigt 19,00 Euro pro Person. Familienkarte früh von 10:00 und 12:00 Uhr für 40,00 Euro. Familienkarte ganztags für 69,00 Euro. In der Sauna sind die Preise ebenso unterschiedlich gestaffelt wie bei der Therme. Der Zutritt gilt hier aber erst für Kinder ab 14 Jahren. Die Nutzung des Freibades während der Saison wird ebenfalls preislich berechnet.

Der Preise der „Therme Bad Aibling“ staffeln sich nach individueller Nutzung

Die Preise sind unterschiedlich gestaffelt. Dabei kommt es auf die Personenzahl und die individuellen SPA-Wünsche an. Folgende Beispiele zeigen ein paar Preisstaffelungen an: Für die Therme gilt das Frühangebot zwischen 10:00 und 12:00 Uhr. Außerdem gibt es die Vier-Stunden-Karte, die Tageskarte und die Abendkarte ab 19:00 Uhr (freitags und samstags ab 19:30 Uhr wegen der verlängerten Öffnungszeiten) und die beiden Familienkarten früh von 10:00 und 12:00 Uhr und ganztags. In der Sauna sind die Preise ebenso unterschiedlich gestaffelt wie bei der Therme. Der Zutritt gilt hier aber erst für Kinder ab 14 Jahren. Die Nutzung des Freibades während der Saison wird ebenfalls preislich berechnet.

Wer beides zusammen, also Therme und Sauna nutzen möchte, hat ebenfalls die Wahl wie bei den Einzelnutzungspreisen. Hinzu kommen die Tarife für die jeweils einzeln gebuchten und anfallenden Zusätzlichkeiten. Zudem gibt es gute Gründe, warum manche Preise reduziert werden, wie zum Beispiel für Senioren ab 65 Jahren oder Schwerbehinderte mit entsprechendem Ausweis. Auch, wer einen Bademantel oder Handtuchservice nutzen möchte, muss mit weiteren Kosten rechnen. Das gilt auch für die Beauty-Anwendungen.

Die „Therme Bad Aibling“ arbeitet mit Partnerhotels zusammen

Die „Therme Bad Aibling“ verfügt nicht über kein eigenes Hotel, aber arbeitet mit einer Reihe von Partnerhotels zusammen. Dazu zählen das Schelmer Hof & Hotel Resort, das Romantik Hotel Lindner, das Hotel Johannisbad, sowie die Hotels St.Georg, San Gabriele, B & O Parkhotel. Weitere Partner sind der Tenda-Park und der Gasthof Falkenstein. Die Unterkunftsbuchungen müssen jeweils direkt bei den Partnern getätigt werden.

Gute Fahrt zur „Therme Bad Aibling“

Für die Anreise zur „Therme Bad Aibling“ können Bahn, Bus und in nahe wohnender Umgebung das Rad oder ein Spaziergang genutzt werden. Ebenso das Auto. Auf der Autobahn A8 gilt es die Abfahrt Bad Aibling zu nehmen. Im Ort stehen Hinweisschilder zur etwa zehn Minuten entfernten Therme. Vom Bahnhof sind es übrigens gerademal sieben Minuten Fußweg. Für Elektro-und Hybridautos und E-Bikes stehen Ladestationen auf dem Parkplatzgelände der „Therme Bad Aibling“ zur Verfügung.

„Therme Bad Aibling“: Ladestationen für Elektro-und Hybridfahrzeuge befinden sich auf dem Parkplatzgelände (Stand: Januar 2023) Es gibt 6 Ladesäulen mit insgesamt 12 Ladepunkten. An 8 Ladepunkten ist es möglich bis zu 22 KW AC zu laden und mittels Ladekarte oder Ladeapp/QR-Code zu bezahlen. An 4 Ladepunkten ist es möglich mit bis zu 11 bzw. 3,7 KW AC zu laden. Bar/EC-Zahlung ohne Ladekarte am Empfang der Therme Bad Aibling möglich. Bei den „Stadtwerken Bad Aibling“ sind eigene Ladekarten für den Verbund Ladenetz.de erhältlich.

Es gibt sogar Wohnmobilstellplätze nur wenige Schritte neben der „Therme Bad Aibling“. Reservierungen können nicht vorgenommen werden, da entscheidet also das Glück. Strom, Wasser, Entsorgungseinrichtungen, WCs und WLAN sind vorhanden. Der Platz steht ganzjährig zur Verfügung. Die Preise mit dem Stand im Januar 2023 betragen 15 Euro pro Nacht und Stellplatz, inklusive Stromanschluss und Kurtaxe 2,50 Euro. Für Frischwasser fallen zusätzliche Kosten an.

Die „Therme Bad Aibling“ verfügt im Bereich Barrierefreiheit durch die Initiative „Reisen für Alle“ über eine bundesweit gültige Kennzeichnung.