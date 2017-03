Therme Bad Füssing brennt: Sauna evakuiert

Bad Füssing - Saunabesucher in der niederbayerischen Therme Bad Füssing holten sich am Sonntag einen großen Schrecken. Statt gemütlicher Wellness-Stimmung wurden sie in Sicherheit gebracht.

Ein Wellness-Tag hat für Saunabesucher im niederbayerischen Bad Füssing mit einer mächtigen Aufregung geendet. Schuld daran war am Sonntag ein Brand in einer 80-Grad-Sauna. Die Besucher mussten den gesamten Bereich mit mehreren Saunen wegen der starken Rauchentwicklung verlassen. Grund für den Brand in der Therme war vermutlich ein technischer Defekt. Wie die Polizei mitteilte, waren aber keine Besucher in Gefahr. Der übrige Badebetrieb in der Therme fand weiter wie gewohnt statt.

