Therme Obernsees: Alle Infos zum Bad und prämiertem Saunaparadies

Die „Therme Obernsees“ bietet mit ihrem Bade-, Sauna-, Beauty- und Wellness-Aktiv-Programm alles, was das Gästeherz begehrt. Leckere Schmankerl on Top!

Mistelgau – Mit der Kraft der Wärme des Thermalwassers verwöhnen sich die Gäste der „Therme Obernsees“ und genießen ihre Zeit in den Bädern sowie Saunen und nutzen die weiteren Wellnessangebote. Die Therme befindet sich in Mistelgau und gehört zum Landkreis Bayreuth. Die Gemeinde Mistelgau liegt in der Urlaubsregion Nördliche Fränkische Schweiz in Oberfranken, in Bayern. Rund um die Therme lädt die Naturlandschaft zum Wandern, Radeln und Spaziergehen sowie zu Reitausflügen ein.

Therme Obernsees: Bade-, Sauna-, Beauty- und Wellness-Aktiv-Programm Ort: Mistelgau, Gemeinde im Landkreis Bayreuth Adresse: An der Therme 1 in 95490 Mistelgau

Therme Obernsees: Temperaturen, Wasserbereiche und Öffnungszeiten

Die Gäste der „Therme Obernsees“ können das ganze Jahr über zwischen verschiedene Wasserbereiche innen und außen mit wohligen 30 und 36 Grad wählen. Dazu gibt es Massagedüsen, Nackenduschen und sogar Sprudelliegen, um den Gesundheitseffekt des Wassers noch intensiver nutzen zu können. Im warmen Meditationsbecken geht es um pure Erholung und vor allem Ruhe. Seichte musikalische Klänge unterstreichen den Entspannungsfaktor. Die beliebten Bodensprudler sorgen zwischendurch für eine gern angenommene Fuß- oder Rückenmassage.

Öffnungszeiten des Meditationsbeckens in der „Therme Obernsees“ Von Montag bis Freitag von 11:00 bis 14:00 Uhr, 15:00 bis 17:30 Uhr und ab 19:30 Uhr

Samstag: 11:00 bis 13:00 Uhr, 15:00 bis 17:00 Uhr und ab 18:00 Uhr

Im Bad wurde natürlich im Kinderbereich auch an die Kleinen gedacht. So gibt es eine „Kinderspiel-Oase“ mit 32 Grad warmen Thermalwasser. Im Spaßbereich in der unteren Badewelt haben die Kinder ihren juchzenden Spaß. Sie erfreuen sich in der Blubberbucht, im Hangelnetz, an der Wasserkanone sowie auf der Kleinrutsche für 6- bis 10-Jährige. Die 90-Meter-Reifenrutsche mit farbigen Lichteffekten und Steilrutsche und Breitrutsche können sich die größeren Kinder mit den „noch größeren Kindern“ teilen.

Und, als würde der Badespaß nicht ausreichen, empfiehlt die „Therme Obernsee“ den 4- bis 14-jährigen Kindern noch eine Mitgliedschaft im Thermolino-Kinder-Club. Einfach anmelden und dessen Vorteile, inklusive Begrüßungsgeschenk, genießen.

Ab zum Kindergeburtstag in die „Therme Obernsees“

Wer den Kindergeburtstag zusammen mit den Freundinnen und Freunden in der Therme verbringen möchte, sollte unbedingt vorher einen Termin reservieren. Da Rumplanschen und Schwimmen hungrig macht, stehen die vier Kindermenüs „Sindbad“, „Hotzenplotz“, „Pinocchio“ und natürlich weltbekannt „Micky Maus“ zur Auswahl. Bei einer Buchung mit vier Kindern und einem Preis von 18,40 Euro pro Kind ist jeweils eines dieser Menüs inklusive.

Bei allem Spaß für Groß und Klein gilt es, die geltenden Regeln der Therme zu beachten. Besonders wichtig ist es für die Eltern oder Betreuerinnen und Betreuer der Kinder, die stetige Aufsichtspflicht im gesamten Wasser- und Thermenbereich einzuhalten.

Premiumfaktor im Saunaparadies lockt die Gäste in die „Therme Obernsees“

Entspannen und erholen im prämierten Saunaparadies. Das „SaunaPremium“-Qualitätstzeichen vom Deutschen Saunabund bürgt durch die Prüfung unter anderem für einen guten Umgang mit den Gästen, die Auswahl der Badeangebote, die Qualität und weitere Dienstleistungen wie Beratungen. Ebenso bürgt es für das erweiterte Serviceangebot.

Die Fränkische Bier- und Genuss-Sauna mit dem großen Bierfass als Aufgussofen bietet ein stilvolles und unvergessenes Vergnügen im „Saunaparadies“ der „Therme Obernsees“. © Hr. Baumgärtner

Die „Fränkische Bier- und Genuss-Sauna“ mit dem großen Bierfass als Aufgussofen in der Mitte bietet ein stilvolles und unvergessenes Saunavergnügen. Auf der Seite wurden vierreihige Sitzbänke mit edlem Birkenholz angelegt. Für die richtige Licht- und Musik-Stimmung sorgt die qualitativ hochwertige Beamertechnik. Dekorative Elemente aus der Welt des Bieres schmücken zudem den Raum und große Panoramafenster bieten einen Blick auf den angelegten Saunasee.

Unterschiedliche Beauty- und Wellness-Angebote können reserviert werden

Allem voran werden die aktiv Wassergymnastikkurse sehr gut angenommen. Die individuellen Massage- und Therapieangebote werden ebenso vom „Physio Fit Hentes“-Team betreut. Die Mitarbeiter vom Kosmetik- und Fußpflegestudio „Belle Visage“ kümmern sich auf Wunsch um die Gäste und der Friseur „Missimo“ ebenso. Folgende Massagen werden angeboten:

Pantei Luar (Kräuterstempelmassage)

PanteiHherbal (Gesichtskräuterstempelmassage)

Wellness-Rückenmassage

Öl-Entspannungsmassage

Öl-Aromamassage

Schokomassage

Hot Stone Massage

Lomi Lomi Massage

Honig Massage

Fußreflexmassage

Abhyanga (Ayurvedische Ganzkörpermassage)

Garshan-Seidenhandschuhmassage

Indische Kopfmassage

Ayurvedische Gesichtsmassage

Reservieren Sie am besten vorher einen Termin für die einzelnen preisunterschiedlichen Angebote, dann kommt es am Verwöhntag nicht zu langen Wartezeiten.

Aktuelle Informationen zur „Therme Obernsees“: Die Badewelt wird bis 2024 teilweise modernisiert und teilsaniert (Stand im Januar 2023) Das Bad und die Sauna sind regulär geöffnet! In der unteren Badewelt sind das große dritte Außenbecken, das Schwimm- und Attraktionsbecken mit angenehmen 32 Grad uneingeschränkt nutzbar und auch die Terrasse im Außenbereich und ein Großteil der Liegewiese lädt bei schönem Wetter zum Verweilen ein. Nur die kleineren Außenbecken Eins und Zwei, die Dampfgrotte und die Breitrutsche werden zuerst bei laufendem Betrieb modernisiert. Da die Baumaßnahmen schon im Frühjahr 2022 begannen können sich die Gäste vor einem Besuch auf der Therme-Obernsees.de Webseite oder telefonisch erkundigen, wie weit die Modernisierungen bereits abgeschlossen sind. Um den Tourismusstandort Mistelgau und Fränkische Schweiz zu stärken sind Schritt für Schritt weitere Baubereiche geplant. Ein zusätzliches Liegenangebot im neuen Ruheraum soll folgen. Im neuen unteren Bereich wird der Kinderbereich um Kinderduschen, Wickelmöglichkeiten, Kinderrutsche und unterschiedlichen Wasserzonen erweitert. Zudem wird der Eingangsbereich der „Therme Obernsees“ vergrößert und umgestaltet. Dafür arbeiten die Tourist-Info der Gemeinde Mistelgau, die Tourismuszentrale Fränkische Schweiz und der ILE „Rund um die Neubürg“ zusammen, denn das Besucherinformationszentrum ist dabei gleich mit integriert.

Das gastronomische Konzept sorgt für leckere Schmankerl

Wer den ganzen Tag aktiv unterwegs ist sowie sich und seinen Körper verwöhnt, bekommt natürlich auch Appetit auf etwas Leckeres zu essen. Kulinarische Genüsse und je nach Jahreszeit auch mal deftige Schmankerl stehen auf der Speisekarte der Gastronomie in der „Therme Obernsees“. Zusätzlich stillen die Angebote der Saunafitbar und des Thermen-Bistros den Hunger und Durst während einem ausgiebigen Thermenaufenthalt.

Kleine Pausen mit Blick in die Landschaft werden von den Gästen im großzügigen Aufenthaltsbereich des ausgezeichneten Saunaparadieses der „Therme Obernsees“ gut angenommen. © Hr. Baumgärtner

Das sind die Öffnungszeiten für die „Therme Obernsees“

Wie lange die „Therme Obernsees“ geöffnet hat, kann sich jeder leicht merken. Das ganze Jahr bietet die Therme ihr umfangreiches Bad-, Sauna- und Wellness- sowie Gastro-Angebot von 9:00 bis 22:00 Uhr den Gästen an. Allerdings sollten die Gäste bedenken, dass die Thermenbereiche wie zum Beispiel Bad, Sauna, Gastronomie zu verlassen sind, denn das Ankleiden muss zeitlich noch in der genannten Öffnungszeit erfolgen.

Nach dem Saunagang können sich die Gäste der „Therme Obersees“ in Mistelgau im Freibecken abkühlen und im Außenbereich ausruhen. Von der Terrasse geht der Blick entspannt in Richtung Truppachtal. © Therme Obernsees

Die gestaffelten Preise für Tageskarten oder Stundenkarten im Bad und Sauna sind für Erwachsene sowie Kinder- und Jugendliche unterschiedlich. Zusätzliche Preisveränderungen kann es je nach Saison und gebuchtem Angebot geben. Auskunft darüber geben die Mitarbeiter vor dem Eintritt an den Kassen. Auch bei den Terminreservierungen wird über die Preise informiert. Außerdem gibt die Therme-Obernsee-Webseite Auskunft über die Preise.

„Therme Obernsees“: Preisbeispiele für die Thermennutzung mit dem Stand vom Januar 2023 (Auszug) Abendkarte für 3 Stunden vor Betriebschluss der Badewelten für 11,00 Euro pro Person. Ermäßigung für Kinder und Jugendliche ab 4 bis 15 Jahre für 8,20 Euro pro Person. Ermäßigung für Schüler, Studenten sowie Schwerbehinderte nur gegen Vorlage des Ausweises für 11,00 Euro pro Person. Zwei-Stunden-Karte für 13,50 Euro pro Person, Ermäßigung für Kinder und Jugendliche ab 4 bis 15 Jahre für 9,50 Euro pro Person. Tarif 60plus für Badewelt: ab 60 Jahren, Montag bis Freitag bei Ankunft von 9:00 bis 11:00 Uhr für 12,50 Euro. Ermäßigung für Schüler, Studenten sowie Schwerbehinderte nur gegen Vorlage des Ausweises für 12,80 Euro pro Person. Drei-Stunden-Karte für 16,00 Euro pro Person. Ermäßigung für Kinder und Jugendliche ab 4 bis 15 Jahre für 11,50 Euro pro Person. Tarif 60plus für Badewelt: ab 60 Jahren, Montag bis Freitag bei Ankunft von 9:00 bis 11:00 Uhr für 14,00 Euro. Ermäßigung für Schüler, Studenten sowie Schwerbehinderte nur gegen Vorlage des Ausweises für 14,60 Euro pro Person. Tageskarte für 19,00 Euro. Ermäßigung für Kinder und Jugendliche ab 4 bis 15 Jahre für 14,50 Euro pro Person. Tarif 60plus für Badewelt: ab 60 Jahren, Montag bis Freitag bei Ankunft von 9:00 bis 11:00Uhr für 16,60 Euro. Ermäßigung für Schüler, Studenten sowie Schwerbehinderte nur gegen Vorlage des Ausweises für 17,40 Euro pro Person. Der Übertritt in die Sauna beträgt zuzüglich 7,00 Euro pro Person und kann nur an der Kasse gebucht werden. Der Zutritt gilt hier aber erst für Kinder ab 3 Jahren in Begleitung der Eltern. Die ThermenCard kann mit 50, 150, 250 oder 500 Euro aufgeladen werden. Dabei gibt es jeweils unterschiedliche Preisnachlässe zwischen 5 und 18 Prozent. Zusätzliche Preisaufschläge (zum Beispiel bei einer Zeitüberschreitung gibt es eine Nachzahlgebühr) und Preisnachlässe (zum Beispiel bei VGN Ticket/Card Nutzung) und je nach Saison und Angebot sind individuell möglich. Auskunft darüber geben die Mitarbeiter vor dem Eintritt am Empfang.

Die „Therme Obernsees“ hat ihre Heimat in der Region „Fränkische Schweiz“ gefunden

Das 44 Grad warme Wasser sprudelt aus der Heilquelle und landet in der „Therme Obernsee“. Umgeben von der Natur der Fränkischen Schweiz. Aktiv Ausflüge in dieser Tourismusregion ergänzen den Erholungseffekt nach dem Besuch in der Therme. Die typische Hügel- und Gebirgslandschaft in Oberfranken verfügt unter anderem über Wanderwege und die Höhlen in der Region warten auf die Naturentdecker.

Auf den Spuren der Ritter geht es beim Besuch der vielen Burgen und Ruinen. Ein weiteres Ausflugsziel ist zum Beispiel Bayreuth. Die Stadt in der nördlichen fränkischen Schweiz ist weltweit bekannt für die jährlichen „Wagnerfestspiele“. Mit dem Bus ist die Stadt von der Gemeinde Mistelgau nur etwa 20 Minuten entfernt.

Ein Thermenbesuch mit Übernachtungsmöglichkeit bietet ein Plus an Erholung

Die „Therme Obernsees“ verfügt über kein eigenes Hotel auf dem Gelände. Dafür stehen aber vierzig Wohnmobilstellplätze für die Woma-Gäste bereit. Der Platz ist mit einem Siegel als „ADAC-Komfort-Platz“ 2019 mit voller Punktzahl ausgezeichnet worden. Der Stellplatz kostet 15 Euro pro Nacht. Frischwasser, Strom und Hunde kosten extra.

Zu den Partnern mit Übernachtungsmöglichkeiten zählt die „Therme Obernsees“ auf ihrer Webseite unter andem das „Feriendorf Obernsees“ mit freistehenden Häusern auf sowie den Anbieter „Urlaub auf dem Bauernhof“, bei dem auf einem Ferienhof übernachtet werden kann. Die Preise und Reservierungen müssen bei Interesse direkt bei den Anbietern erfragt und getätigt werden.