Befremdlicher Schneemann sorgt für Aufregung in Bayern - Polizei ermittelt

Ein bewaffneter Schneemann hat in Bayern für Beunruhigung gesorgt. Jetzt ermittelt die örtliche Polizei.

Thiersheim - Ein Mann entdeckte den Schneemann im oberfränkischen Thiersheim in seinem Garten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Unbekannter habe den Schneemann gebaut. Die Figur habe ein Messer in der Hand gehabt. Der Anwohner fühlte sich dadurch bedroht und zögerte nicht, die Polizei zu informieren.

Er erstattete Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und Bedrohung. Die Polizei Marktredwitz ermittelt.

dpa