Frau fährt Schüler (6) an und lässt ihn schwer verletzt liegen - Zeuge nimmt Verfolgung auf

Eine Autofahrerin fuhr einen Sechsjährigen an und setzte ihre Fahrt fort. Ein Mann nahm die Verfolgung auf, weitere Zeugen kümmerten sich um den Jungen.

Thüngersheim - Am Mittwoch, 10. Februar, touchierte eine Autofahrerin einen sechsjährigen Jungen auf dem Schulweg „und ließ diesen verletzt auf der Fahrbahn zurück“, schreibt die Polizei Unterfranken in einer Pressemitteilung. Ein Zeuge verfolgte die Frau (35) und stoppte ihren Wagen im Bereich Retzbach.

Autofahrerin fährt Schüler (6) in Unterfranken an - und setzt ihre Fahrt einfach fort

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge war der Schüler gegen 7.45 Uhr auf dem Weg zur Schule und überquere hierbei die Schulstraße in Thüngersheim (Landkreis Würzburg). Eine zunächst unbekannte Autofahrerin bog mit ihrem Wagen zeitgleich in die Schulstraße ab. Sie touchierte den Jungen, welcher auf die Fahrbahn stürzte. Statt sich um den augenscheinlich verletzten Schüler zu kümmern, setzte sie ihre Fahrt fort.

Frau fährt Jungen an und setzt Fahrt fort - Zeuge verfolgt 35-Jährige

„Ein aufmerksamer Pkw-Fahrer zögerte keine Sekunde und nahm die Verfolgung der flüchtigen Frau auf“, berichtet die Polizei in der Pressemitteilung weiter. Der Mann sei dabei ständig mit der Einsatzzentrale der Polizei in Kontakt geblieben und habe regelmäßig seinen Standort mitgeteilt. Als die Frau schließlich an einer Ampel der B27 zum Stehen kam, nutzte er die Möglichkeit und zog den Fahrzeugschlüssel der Frau ab. Kurz darauf traf eine Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Land ein.

Weitere Zeugen betreuten währenddessen den Sechsjährigen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. „Er wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden“, so die Polizei.

Sicher auf dem Schulweg: Die vier wichtigsten Tipps der Polizei

Autofahrerin verletzt Schüler - Polizei ermittelt

Die Unfallverursacherin wurde zur Dienststelle der Polizei gebracht, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie entlassen. Gegen die 35-Jährige wird nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt.

„Die Polizei lobt ausdrücklich das beherzte Eingreifen des Unfallzeugen, wodurch die Unfallflucht der 35-Jährigen schnell geklärt werden konnte, sowie auch das vorbildliche Verhalten der weiteren Zeugen die Erste Hilfe geleistet haben“, heißt es weiter.

In Zusammenhang mit Unfällen auf Schulwegen bittet die Polizei Unterfranken Autofahrer:

Seien sie im Bereich von Schulen besonders wachsam und fahren sie vorausschauend! Kinder sind auf Grund ihrer Körpergröße nicht so gut sichtbar wie Erwachsene

Passen sie in diesen Bereichen ihre Geschwindigkeit an und seien sie stets bremsbereit

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.