„Jetzt reicht‘s, die Mauer kommt wieder her“: Thüringer bringt Bayern mit Leberkas-Kreation zum Ausrasten

Von: Katarina Amtmann

So kennt man die bayerische Leberkas-Semmel. Ein Thüringer hatte mit dem Leberkas etwas anderes vor. © IMAGO / CHROMORANGE

„Ich kann ganz Bayern bis hierher weinen hören“, amüsiert sich ein Instagram-Nutzer. Zuvor hatte ein Mann ein Rezept gepostet, allerdings ein sehr spezielles.

München - Er gehört zu Bayern wie das Bier zum Oktoberfest oder die „Drei im Weggla“ zu Nürnberg: Der Leberkas. Wie man es schafft damit die Gemüter zu spalten, hat kürzlich Lidl gezeigt. Der Discounter verkaufte einen Pizza-Leberkäse, der einige Internetnutzer schon mit seiner Optik schockierte.

Thüringer zeigt Leberkas-Kreation auf Instagram: Mit Käse, paniert und gebraten als Burger-Patty

Einem Thüringer gelang jetzt das gleiche Kunststück, aber der Reihe nach. Der Mann postete ein Video einer Rezept-„Kreation“, vom Einkauf bei Globus bis zur Zubereitung in der heimischen Küche. In dem Video erklärt der Mann sehr schnell gesprochen und mit Dialekt, wie es dazu kam. Er habe Leberkäse eingekauft und übrig gehabt, dann habe er sich gefragt, was er nun damit machen könne.

Der Mann erzählt in dem Video, dass er mal etwas Neues probieren wollte, „also hab ich ne Mischung aus bayerischem Leberkäse und dem DDR-Jägerschnitzel, also dem Jägerkäse gemacht“. Er hat den Leberkas - wie in dem Clip zu sehen - mit Käse belegt, durch ein Ei gezogen und paniert. „Also wie so ein typisches Ost-Jägerschnitzel nur halt ohne Jäger“. Das hat er in der Pfanne dann von allen Seiten angebraten und nochmals mit Käse belegt. Die Kreation des Thüringers kam dann in ein Burgerbrötchen zusammen mit Zwiebeln, Ketchup, Mayo und Salat.

„Wilde Art, Leberkäse zu essen“: Thüringer sammelt 24.000 Likes für „Kulturschändung“

„Ich muss schon zugeben, das ist ne ziemlich wilde Art, Leberkäse zu essen, aber es war auch ziemlich geil gewesen“, zog er in seinem Video Bilanz. „dr.emkus“, wie der Instagram-Nutzer heißt, hat dafür in gerade einmal fünf Tagen bereits über 24.000 Likes eingesammelt. 346.000 Menschen folgen dem Content-Creator in dem sozialen Netzwerk. In den Kommentaren zeigen sich viele Nutzer aber irritiert von der Rezeptidee. „Bei uns in Bayern würdest du dafür verhaftet werden“, kommentiert eine Frau. „Kulturschändung“, findet das eine zweite Person.

„Jetzt reicht‘s, die Mauer kommt wieder her“: Thüringer bringt Bayern mit Rezept zum Ausrasten

„Oida was is denn mit dir los? An Leberkas isst man in der Semmel ohne alles oder mit Senf (wahlweise süß oder scharf. Ketchup ist nur bei Kindern erlaubt). Und wenn aus der Pfanne, dann nur mit Rührei und Spinat. I glab du brauchst and Nachhilfekurs in Sachen Lebakas“, schreibt jemand. „Jetzt reicht‘s, die Mauer kommt wieder her“, äußert ein Instagram-Nutzer eine rabiate Forderung.

„Ich kann Bayern bis hierher weinen hören“: Leberkas-Kreation spaltet das Netz

„Wie die ganzen Batzis grad Schnappatmung kriegen. Einfach unbezahlbar“, amüsiert sich dagegen jemand. „Ich kann ganz Bayern bis hierher weinen hören“, kommentiert eine weitere Person zu Lachsmileys. „Ich feiers was du machst, aber dafür kommst du in die bayerische Hölle“, scherzt jemand.

Der Käse, den der Thüringer verwendet ruft ebenfalls keine Begeisterung hervor. „Kind, um Himmelswillen. Nimm doch mal Käse. Nicht solche Scheiben, die mal neben Käse gelegen haben“ oder „Boah Alter, wenn Käse dann nimm bitte nen anständigen“, sind nur zwei der Meinungen dazu. (kam)

