„Müssen dringend operiert werden“: Tierheim rettet über 50 Kaninchen aus schlechter Haltung

Von: Elisa Buhrke

Das Tierheim Bamberg hat mehr als 50 Kaninchen aus schlechter Haltung aufgenommen. Es ist dankbar für Spenden. © Tierschutzverein Bamberg e.V. / Tierheim Berganza (Collage: Elisa Buhrke)

Das Tierheim Bamberg hat mehr als 50 Kaninchen aus schlechter Haltung aufgenommen. Es ist dringend auf Futter- und Geldspenden für Operationen angewiesen.

Bamberg - Zerbissene Ohren und falsche Fütterung: Im Tierheim Bamberg wimmelt es aktuell vor Kaninchen, die es aus schlechter Haltung aufgenommen hat. Die mehr als 50 Tiere kommen von einer Wohnungsräumung und wurden von ihrem Vorbesitzer stark vernachlässigt. „Die sind richtig falsch ernährt worden“, sagt Sonja Baierlipp, eine Mitarbeiterin des Tierheims, im Gespräch mit Merkur.de. Weil sie so eng beieinander lebten, griffen sich die Tiere bereits gegenseitig an.

Viele der Kaninchen sind mittlerweile kastriert worden, um sich nicht weiterzuvermehren – und, um weiterem Inzest vorzubeugen. Doch das Tierheim ist unbedingt auf Spenden angewiesen: Sowohl auf Futter, als auch auf Geld, um dringend notwendige Operationen zu bezahlen.

Tierheim Bamberg: Mehr als 50 Kaninchen aus schlechter Haltung gerettet

Bereits am Freitag, 12. Mai, postete der Tierschutzverein Bamberg e.V. einen Hilferuf auf seiner Facebook-Seite: „Am Dringendsten benötigen wir Frischfutter!“ Wer Salat, Gurken, Karotten, Paprika habe, könne diese gern vorbeibringen. Auch Löwenzahn und Kräuter seien herzlich willkommen.

Der Aufruf hatte Erfolg: „Wir sind überschüttet worden mit Futter“, sagt Baierlipp, „ohne die Leute hätten wir‘s gar nicht geschafft.“ Das Tierheim sei aber auch weiterhin sehr dankbar für jede Spende. Dringend benötige es vor allem Geldspenden, denn einige der Tiere müssten möglichst bald operiert werden. „Einige Tiere haben schlimme Zähne“, schreibt das Tierheim dazu auf Facebook.

Geld für Operationen notwendig: Inzucht und Verletzungen der Kaninchen

Laut Baierlipp sind die Zähne einzelner Tiere vor allem deswegen krumm und viel zu lang gewachsen, weil ihr vorheriger Besitzer sie nur mit Trockenfutter ernährt habe. „So gut wie alle haben Zahnprobleme.“ Bei einer ausgewogenen Ernährung mit Frischfutter schleifen sich die Zähne normalerweise von alleine ab. Andere Tiere haben Verletzungen an Ohren, Pfoten und Nasen, die sich die Kaninchen gegenseitig zerbissen haben.

Hinzu kommen Fehlbildungen der Tiere: Ein Kaninchen hätte ein Krüppelbein, andere nach innen gewachsene Hoden, erläutert Baierlipp. Das stelle vor allem bei der Kastration ein Problem dar, die deshalb nur in einer Klinik durchgeführt werden könne. „Wir vermuten, dass es an der Inzucht liegt“, so Baierlipp. Die Tiere hätten sich ungehindert vermehrt, auch jetzt seien noch Weibchen schwanger oder würden Jungtiere säugen.

Trotz schlechter Haltung: Kaninchen sehr zahm und warten auf neues Zuhause

Nach Baierlipps Angaben kommen etwa drei- bis viermal im Jahr Tiere aus schlechter Haltung in das Tierheim Bamberg: Katzen, Hunde, Meerschweinchen. Die mehr als 50 Kaninchen, die sich derzeit in der Obhut des Tierheims befinden, sollen zukünftig alle an neue Besitzer vermittelt werden. Erste Anfragen habe es schon gegeben. „Trotz ihrer Vorgeschichte sind die Kaninchen sehr lieb und zahm“, so Baierlipp, „vor allem die Kleinen kommen gleich hergehoppelt.“ Bis die Tiere ein neues Zuhause bekommen können, dauere es aber noch mindestens vier Wochen: „Bis alle durchkastriert sind und die Verletzungen behandelt wurden“.

