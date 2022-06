„Ein außergewöhnlicher Hund“ vom alten Eisen: Leon sucht einen liebevollen Platz für seinen Lebensabend

Von: Felix Herz

Leon gehört zum alten Eisen – und liebt es, zu kuscheln und draußen an der frischen Luft zu sein. Jetzt sucht er einen Platz für seinen Lebensabend. © Screenshot Tierheim Augsburg / Instagram

Das Laufen fällt ihm schwer, er braucht Medikamente: Doch Leon ist ein lebensfroher Hund, der gern kuschelt und draußen ist. Nun sucht er nach einem neuen Zuhause.

Augsburg – Mit einem herzerwärmenden Aufruf sucht das Tierheim Augsburg nach einem neuen Zuhause für den Hund Leon. Ganz aus Sicht des Vierbeiners geschrieben, heißt es in dem Beitrag auf Instagram am Ende: „Meldet euch bei meinen Tierpflegern – ich würde euch nur allzu gerne kennenlernen!“

Tierheim-Hund Leon sucht Zuhause für Lebensabend: Kuscheliges, altes Eisen

Leon ist fast zehn Jahre alt und gehört damit laut Tierheim „zum alten Eisen“. Er leidet an Arthrose. Das Laufen fällt ihm „mittlerweile recht schwer“, Treppensteigen ist fast unmöglich. Leon bekommt Medikamente, die ihm den Alltag erleichtern sollen – „aber die Zeit können sie leider nicht zurückdrehen“, heißt es bei Instagram.

Das soll aber keineswegs heißen, dass Leon ein trauriger Hund ist. Er liebt es, zu kuscheln und draußen an der frischen Luft zu sein. Mit anderen Hunden kommt Leon zudem gut klar. Das kommt auch bei den Tierpflegern an, die ihn laut Post einen „ganz tollen Hund“ nennen. Bestätigen kann das auch eine Nutzerin, die den Post kommentiert hat. Sie habe Leon beim Sommerfest des Tierheims kennengelernt – er sei „ein außergewöhnlicher Hund“ und wünscht ihm, dass er ganz schnell ein neues Zuhause findet.

Tierheim Augsburg: Leon sucht liebevolles Zuhause

So richtig wohlfühlt sich Leon im Tierheim nicht. Wie auch, sehnt sich der Hund doch so sehr nach einem liebevollen und ruhigem Zuhause. Daher die dringliche Bitte: Wer Platz in seinem Garten und vor allem in seinem Herzen habe, solle sich beim Tierheim Augsburg melden. Die Telefonnummer lautet (08 21) 45 52 90 0, die E-Mail-Adresse ist: info@tierschutz-augsburg.de. (fhz)

