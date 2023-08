Tierheim platzt aus allen Nähten: „Bis zum Wochenende werden es 100 Katzen sein“

Von: Adriano D'Adamo

Dem Tierheim Straubing geht der Platz für die Katzen aus. Der Tierschutzverein rief über Facebook zu Futterspenden und Hilfe auf.

Straubing – Tierheime haben nur begrenzt Platz. Um jedem Tier einen sicheren Ort gewährleisten zu können, müssen sie irgendwann einen Aufnahmestopp verhängen oder die Vierbeiner an einem anderen Ort unterbringen. Das letztere hat das Tierheim Straubing machen müssen. In einem Post auf Facebook verkündete der Tierschutzverein Straubing, dass das Tierheim bald eine dreistellige Anzahl an Katzen bei sich haben wird und wendet sich mit einer Bitte an die Tierliebhaber in der Region.

Dem Tierheim Straubing geht der Platz für die Katzen aus. © Tierschutzverein Straubing und Umgebung e.V./Facebook

Tierheim braucht Hilfe: Katzen wurden in Hundehaus geschickt

Anfang Augst verkündete der Verein, dass sich das Tierheim Straubing um 90 Katzen kümmert, aber das nicht mehr lange so bleiben soll. Grund dafür sind „drei Mamas mit Kindern und sonstige Fundkatzen“. Die Helfer gehen davon aus, dass die zusätzlichen Tiere die Anzahl der Katzen auf über 100 anheben wird. Jedoch gibt es ein Problem dabei: Dem Tierheim geht der Platz aus.

Die Helfer mussten bereits einige Katzen in das Hundehaus des Tierheims umquartieren, weil „wir aus allen Nähten platzen“, schrieb der Tierschutzverein auf Facebook. Gleichzeitig teilten sie mit, dass sie sich darüber freuen würden, wenn Tierliebhaber „Katzenfutter für Groß und Klein und auch kleine Kratzbäume für Katzenkinder“ an das Tierheim spenden könnten. Sie riefen ebenfalls dazu auf, dass sich Interessierte bitte bei ihnen melden sollen, wenn sie einer Wildkatze einen Futterplatz zur Verfügung stellen könnten.

Viel Hilfe über Facebook: Tierliebhaber spenden Katzen in Straubing

Die Facebook-Follower des Tierschutzvereins zeigten umgehend ihre Hilfsbereitschaft. Viele boten an mit Futterspenden vorbeizukommen, aber auch um mit den Katzen zu spielen. Um mehr Aufmerksamkeit für die Situation im Tierheim zu schaffen, teilten viele Facebook-Nutzer fleißig den Beitrag.

Futter und Streicheleinheiten für Katzen – eine Auswahl an Kommentaren:

„Hab grade Futter über Amazon zu euch bestellt. Wenigstens ein bisschen Hilfe für die Kleinen.“

„Wir kommen morgen mit ganz viel Futter und zum Streicheln vorbei.“

„Darf man auch zum Streicheln kommen? Natürlich würde ich auch Futterspenden mitbringen.“

Um den möglichen Spendern entgegenzukommen, erstellte das Tierheim Straubing eine Wunschliste für Amazon. Darauf befinden sich mehrere Sorten Katzenfutter, Kratzbäume, Futter für Hunde und Kaninchen, aber auch Waschpulver und Geschirrspülmittel.

