Tierisches Wunder in Bayern: Malinois-Hündin stürzt „80 bis 100 Höhenmeter“ ab – und überlebt

Von: Felix Herz

Eine Malinois-Hündin hat einen „80 bis 100 Meter“ tiefen Absturz am Mittleren Rotofen überlebt – und wurde anschließend vom Bayerischen Roten Kreuz gerettet. © Markus Leitner / BRK Kreisverband Berchtesgadener Land

Zwei Frauen waren mit einem Hund in den Berchtesgadener Alpen unterwegs, als der treue Vierbeiner abstürzte. Mit großem Aufwand wurde er aber gerettet.

Bad Reichenhall – Für zwei einheimische Frauen und ihre Malinois-Hündin wurde der Ausflug auf den Mittleren Rotofen (Signalkopf an der Schlafenden Hexe) zu einer schlimmen Achterbahnfahrt der Gefühle. Denn wie der Kreisverband Berchtesgadener Land des Bayerischen Roten Kreuzes in einer Pressemitteilung am Freitag, 1. September, berichtet, stürzte der vierbeinige Begleiter ab – doch konnte gerettet werden.

Malinois-Hündin stürzt in Bayern rund „80 bis 100 Höhenmeter“ in die Tiefe

Laut BRK waren die beiden Frauen am Donnerstagabend, 31. August, beim Aufstieg zum Mittleren Rotofen an der ausgesetzten Querung unterhalb des Gipfels unterwegs, als die begleitende Malinois-Hündin den Halt verlor. Sie stürzte dann „rund 80 bis 100 Höhenmeter durch die steile, felsdurchsetzte Südflanke in den Bergwald ab“. Wie durch ein Wunder überlebte die Malinois-Hündin.

Anschließend schafften die zwei Frauen es zwar, zu der Hündin hinabzusteigen und sie notbedingt zu versorgen, vor allem, indem sie sie warmhielten, hatten aber ohne fremde Hilfe keine Möglichkeit, sie zu retten. Daher setzten sie gegen 18.30 Uhr einen Notruf bei der Leitstelle Traunstein ab.

Rettung aus der Luft: Bergwachten eilen zum Einsatzort

Samt Hundeführer und Transporthubschrauber machten sich dann die Bergwachten Bad Reichenhall und Freilassing auf den Weg zum Ort des Geschehens. Trotz der vor allem durch das schwindende Tageslicht und des unsicheren Geländes schafften es die Bergretter vom Hubschrauber aus, zunächst „den Hundeführer und die im Fluggeschirr gesicherte verletzte Hündin und dann das Frauchen und den Bergretter mit der Winde aufzunehmen und ins Tal zu fliegen“. Für die Malinois-Hündin ging es dann per Auto weiter in die Karlsteiner Tierklinik.

Die zurückgebliebene Frau konnte abschließend per „Telefon auf den Steig zurückgelotst werden“ und mit ihrer Stirnlampe selbst absteigen. So hatte der Schreckmoment in den Berchtesgadener Alpen ein glimpfliches Ende für die zwei Frauen und die Malinois-Hündin. (fhz)

