Schlachthof-Skandale in Bayern verunsichern Bürger – Metzger beklagt verheerenden Schaden

Von: Felix Herz

Teilen

In kurzer Zeit haben zwei Schlachthof-Skandale Bayern erschüttert, wegen teils grober Verstöße gegen den Tierschutz mussten jeweils zwei Betriebe schließen.

Aschaffenburg – Zwei Schlachthof-Skandale haben Unterfranken binnen kürzester Zeit erschüttert. Wegen gravierender Verstöße gegen den Tierschutz war zuerst ein Schlachthof-Betrieb in Aschaffenburg, kurz darauf einer wegen derselben Vorwürfe in Miltenberg von Behörden geschlossen worden. Die Bürger Unterfrankens sind verunsichert, Tierschützer fordern Konsequenzen.

Schlachthof-Skandale in Bayern: Bürger verunsichert

Die Tierschutzorganisation „Soko Tierschutz“ hatte zuletzt Bildmaterial angefertigt, wonach in einem Schlachthof-Betrieb in Aschaffenburg und in einem in Miltenberg massive Verstöße gegen den Tierschutz passiert waren. Diese wurden an die entsprechenden Behörden weitergeleitet, welche die Betriebe unangekündigt durchsuchten, Belege für die Vorwürfe der Tierschützer fanden und sie daher sofort schließen ließen. Das Fleisch der Schlachthof-Betriebe wurde zuvor aber auch an lokale Metzger ausgeliefert – weswegen die Bürger Unterfrankens nun stark verunsichert sind.

Zwei Schlachtbetriebe in Bayern mussten binnen kurzer Zeit geschlossen werden – bei ihnen waren jeweils schwere Verstöße gegen den Tierschutz festgestellt worden. (Symbolbild) © picture alliance/dpa | Lars Klemmer

Im Nachgang an die zwei Skandale hielt „Soko Tierschutz“ ein Bürgergespräch in Aschaffenburg ab. Das Interesse der Menschen sowie deren Sorgen und Ärger wurden hierbei mehr als deutlich. 150 Interessierte waren erschienen, der Saal, wo das Bürgergespräch stattfand, war rappelvoll. Die Anwesenden äußerten Unverständnis besonders gegenüber den angestellten Tierärzten, die ja das Wohl der Tiere eigentlich überwachen sollen. Auch beklagten viele Teilnehmer das nicht funktionierende Kontrollsystem.

Es gab aber auch Widerworte. So meldete sich ein, eigenen Aussagen zufolge, ehemaliger Mitarbeiter eines der Schlachtbetriebe. Die Darstellungen seien überzogen, sagte er laut BR bei dem Bürgergespräch. Doch auch die Schließung der Betriebe ist derzeit eine Belastung – denn aktuell müssten Höfe die Tiere nun über weitere Strecken befördern, zum Beispiel nach Fulda. Einig sind sich aber fast alle: Es muss etwas passieren, ein weiter so könne es nicht geben.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

„Soko Tierschutz“ fordert Konsequenzen – Metzger beklagt verheerenden Schaden

Im Gespräch mit dem BR zeigte sich ein Metzger aus der Region betroffen von den Vorkommnissen in den betroffenen Betrieben. Bei der Schlachtung müsse man Demut zeigen und ethische Grundsätze einhalten. Gerade die örtlichen Metzgereien, die sich für Wertschöpfungsketten und Tierwohl einsetzen, würden sich darauf verlassen, dass das Fleisch aus der Region diesen Ansprüchen entspricht. Ist dem nicht so, sei das verheerend, für die gesamte Branche.

Die Tierschützer fordern indessen Konsequenzen im Hinblick auf die zwei Schlachthof-Skandale in Bayern. Die Schlachthöfe müssten anders überwacht werden. Unter anderem sollte die Videoüberwachung der Bayerischen Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (KBLV) unterstehen statt den Schlachthöfen selbst, teilte die Organisation vergangene Woche mit.

Außerdem fordern die Tierschützer unangemeldete Kontrollen, Bodycams der Mitarbeiter, Prüfpflicht für Betäubungsgeräte und personelle Konsequenzen bei Veterinärämtern nach Versagen der Aufsichtspflicht. Elektrische Treibhilfen sollten nach dem Wunsch der Tierrechtler verboten werden, da diese regelmäßig missbraucht würden. (fhz)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.