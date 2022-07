Immer mehr Tierhalter in Bayern in Not: Tafeln verhängen Aufnahmestopps – auch wegen des Ukraine-Kriegs

Von: Thomas Eldersch

Immer mehr Tiertafeln in Bayern kämpfen ums Überleben. Die Spendenbereitschaft lässt nach, während die Zahl der Bedürftigen immer weiter ansteigt.

München – Der Krieg in der Ukraine und seine Folgen haben in Deutschland nicht nur Auswirkungen auf die Menschen, sondern auch auf ihre Haustiere. Wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten wird auch in immer mehr Haushalten in Bayern das Geld für die geliebten Vierbeiner knapp. Dazu kommen noch zahlreiche Flüchtlinge aus der Ukraine, die ihre Tiere mitgebracht haben. Eine wahre Belastungsprobe für Tiertafeln im ganzen Freistaat.

Tiertafeln werden auch von Flüchtlingen aus der Ukraine überrannt

Am Beispiel der Tiertafel in Würzburg kann man eindringlich den Zusammenhang zwischen Ukraine-Krieg und gestiegenen Lebenshaltungskosten sehen. Viele Geflüchtete kommen für Futter in die Einrichtung der TierTafel Würzburg e. V. Die Kundenzahl habe sich in den letzten Monaten nahezu verdoppelt, sagt der Vorsitzende Marcus Geck dem BR. Vor dem Krieg zählte er etwa 70 bis 80 Menschen, die regelmäßig die Tafel besuchten. Jetzt kämen noch einmal 60 Flüchtlinge aus der Ukraine dazu. Der Verein hat deshalb zusätzlich eine Website auf Ukrainisch in Auftrag gegeben.

„Ich habe gestern für 1500 Euro Futter gekauft, um das Lager wieder aufzufüllen. Es ist ruckzuck wieder leer, vor allem das Spezialfutter für die kranken Tiere ist sehr gefragt“, sagt Geck dem BR. Zu seinen regelmäßigen Kunden zählen vor allem ältere Menschen. Häufig seien deshalb auch die Tiere älter und krank.

Immer mehr Tierhalter in Bayern sind auf Tiertafeln angewiesen. Sie können sich häufig das Futter für ihre Vierbeiner nicht mehr leisten. © Stephanie Pilick/dpa/Symbolbild

Von einer Kundin zu einer Helferin hat sich die Geflüchtete Diana aus Kiew entwickelt. Die 39-Jährige kam nur mit einem Rucksack und ihrem Labrador nach Deutschland. Eine bekannte Dolmetscherin machte sie wenig später auf die Tiertafel aufmerksam. Jetzt hat sie dort aus Dankbarkeit als Helferin angefangen. Sie versucht für ihre Landsleute zu übersetzen. Dem BR verriet sie, „die Tiertafel war meine Rettung“. Denn ihr Hund sei für sie alles, was sie noch habe – also ihr Leben.

Tiertafel in München verhängt Aufnahmestopp

In vielen anderen Tafeln in Bayern bringt die gestiegene Kundenzahl die Einrichtungen an ihre Grenzen. In München verhängte die TierTafel deshalb vor drei Wochen einen Aufnahmestopp. Zu den rund 250 „Stammkunden“ wären noch etwa 130 ukrainische Familien dazu gekommen, so der Verein gegenüber dem BR. Die Vorsitzende Andrea de Mello, die auch mit dem Tiertafelmobil in die einzelnen Auffangeinrichtungen gefahren war, berichtet: „Die Leute kamen in Bussen, mit den Tieren unter dem Arm, das war ganz schrecklich.“

Um dem Neuansturm Herr werden zu können, gibt es in München jetzt Wartelisten. 40 Personen stünden derzeit darauf, so de Mello. Glücklicherweise könne man in München aber auf einen großen und verlässlichen Spenderkreis zurückgreifen, die „lassen sich nicht lumpen“, sagt de Mello dem BR.

Spenden für die Tiertafel in Regensburg lassen nach

Dem ist aber nicht überall so. In Regensburg beispielsweise werde die Soziale Futterstelle seit zwei Monaten überrannt. „Jetzt ist irgendwo Schicht im Schacht, wir können es nicht mehr stemmen“, klagt die Vorsitzende Helga Graef-Henke dem BR. Zuletzt kamen 138 Menschen, um Futter für ihre 76 Hunde und 137 Katzen zu besorgen – Kleintiere nicht mitgerechnet. So gingen an einem Vormittag rund eineinhalb Tonnen Futter weg.

Die Menge an gespendetem Futter habe sich aber fast halbiert, so Graef-Henke. Bekamen sie ursprünglich rund 400 Kilogramm Futter, seien es jetzt nur noch etwa 200 Kilogramm. Auch Katzenstreu sei teurer geworden und werde wohl deshalb nicht mehr gespendet. Für die Zuschüsse für Tierarztbesuche sei auch kein Geld mehr übrig. „Es mangelt überall, außer an Kundschaft“, so Graef-Henke.

Mehrere Millionen Katzen und Hunde in Bayern

Insgesamt gibt es laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) rund 2,6 Millionen Katzen in Bayern. Dazu kämen noch einmal 1,7 Millionen Hunde. Da kommt eine Menge Futterbedarf zusammen. Das spüren die Tiertafeln im ganzen Land nur zu deutlich. Vor allem bei den Zuschüssen für Tierarztrechnungen wird es immer knapper.

In Würzburg spricht man in dem Zusammenhang gegenüber dem BR von „ausgeblutet sein“. Die Nachfrage nach der Übernahme von Tierarztkosten sei extrem angestiegen. Das Budget für dieses Jahr sei eigentlich schon ausgeschöpft. „Wir haben in diesem Jahr schon so viel ausgegeben wie im ganzen letzten Jahr“, klärt Geck auf.

Tiertafeln können sich auch das Spezialfutter für die Vierbeiner nicht mehr leisten

In Augsburg hatte man sich deshalb zu einem harten Schritt entschließen müssen. Katrin Hellinger von der Tierfutternothilfe Augsburg verriet dem BR, dass man zwar allen helfen wolle, aber man müsse fair bleiben. Es würden deshalb nur Kunden bezuschusst, die schon länger gemeldet seien. Für Neuanmeldungen sei einfach kein Geld mehr da, auch wenn sich immer mehr Leute die Tierarztkosten selbst nicht mehr leisten können, so Hellinger.

Auch beim Zuschuss für Spezialfutter für kranke Tiere wird es knapp. Tiernahrung für Diabetiker oder nierenkranke Tiere sei häufig doppelt bis zu viermal so teuer wie normales Fressen. Gleichzeitig habe die Spendenbereitschaft in den letzten Monaten vor allem bei Geldspenden abgenommen, erklärt Hellinger. (tel)

