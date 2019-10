Tina Turner verklagt Konzertveranstalter aus Bayern - wegen eines Fotos

Wirbel um ein Konzert-Plakat: Weltstar Tina Turner verklagt einen Konzertveranstalter aus Bayern. Die Pop-Legende stört sich an einem Foto.

Regensburg – Ihr Motto heißt „Simply the Best“, jeder kennt ihre Mähne, die jetzt nicht mehr so wild daherkommt. Tina Turner darf sich längst als lebende Legende bezeichnen. Das findet auch der Passauer Konzertveranstalter Oliver Forster (COFO Entertainment) und tourt seit drei Jahren mit der Hommage „Simply The Best – Die Tina Turner Story“ durch die deutschsprachigen Länder. Die Hauptrolle übernimmt Dorothea „Coco“ Fletcher.

Ihr Gesicht ziert auch das Plakat zur Show. Doch ausgerechnet Tina Turner selbst ist der Meinung, dass Fletcher dem Original zu ähnlich sieht.

Passau: Tina Turner verklagt bayerischen Veranstalter - und das ist der Grund

Tina Turner, die in der Schweiz lebt, sieht ihre Persönlichkeitsrechte verletzt und hat die Veranstaltungsfirma verklagt.

Anhängig ist die Verhandlung am Landgericht Köln, dieses Gericht soll Oliver Forster untersagen, den Namen Tina Turner zu verwenden sowie „das Bildnis der Klägerin für die Bewerbung der Show“. Das Bildnis sieht Forster als problemlos an, denn „es ist ja nicht Tina Turner darauf zu sehen, sondern Coco Fletcher“.

Tina Turner verklagt Konzertveranstalter aus Bayern

Seit 2010 existiert das Poster mit der Darstellerin, seither wird die musikalische Biografie über das Leben Turners damit beworben. Forsters Anwalt Hermann-Josef Omsels erwiderte die Klageschrift so: „Die weltberühmte Sängerin ist mittlerweile beinahe 80 Jahre alt und beendete ihre Karriere vor zehn Jahren.“ Es sei lebensfremd, von der echten Tina Turner auszugehen. Die Turner-Seite verweist auf Präzedenzfälle wie der erfolgreichen Klage der Tochter von Marlene Dietrich gegen ein Plakat des Films „Der blaue Engel“ mit der verruchten Pose der Dietrich.

Passau: Tina-Turner-Musical: Was hat Hamburg damit zu tun?

Weshalb plötzlich das Simply-The-Best-Plakat gerichtsmassig wird, darüber hat Forster nur eine Theorie. „Weil es seit heuer in Hamburg ein Tina-Turner-Musical gibt. Deshalb sollen alle anderen Turner-Macher vom Markt gefegt werden.“ Ob zumindest das Plakat weg muss, entscheidet sich am Mittwoch. Forster wird in Köln anwesend sein, Turner erwartet er nicht. „Ich würde sie aber gerne treffen.“ In München macht die Show kommendes Jahr Station, am 15. April im Circus Krone.

