Tipps zum Wochenende: Feste, DDR-Klassiker und ein Jubiläum

Die Festsaison ist in vollem Gange, am Wochenende gibt es in Oberbayern viele gesellige Veranstaltungen. Aber auch für ruhigere Gemüter ist einiges geboten.

Trabitreffen

Der Bayrische Trabant Club begrüßt von Freitag bis Sonntag beim 3. Trabant- und IFA-Treffen in Schierling Trabifreunde aus nah und fern. Auf dem Freizeitgelände Mannsdorfer Straße stehen neben dem DDR-Klassiker auch Wartburgs und Framos. Am Samstag um 10 Uhr startet der Trabant Club eine Orientierungsfahrt durch Schierling, ab 14 Uhr stehen die Besitzer der Autos für Fragen zur Verfügung. Am Freitag und Samstag steigt eine Party im Festzelt.

Tag der Natur

Zum Thema Wasser veranstalten die Stiftung Nantesbuch, das Zentrum für Umwelt und Kultur Benediktbeuern und die Jugendsiedlung Hochland Königsdorf den ersten gemeinsamen Tag der Natur. Am Sonntag öffnen die drei Einrichtungen von 10 bis 16 Uhr kostenlos ihre Türen und bieten ein vielfältiges Mitmach-Angebot rund um das nasse Element an.

46. Bürgerfest

In Unterhaching dreht sich das Wochenende rund um das 46. Bürgerfest auf dem Festplatz, Wallbergstraße. Los gehts heute um 14 Uhr mit der Eröffnung des Vergnügungsparks, ab findet der MTB Isarcup statt. Der Samstag beginnt um 10 Uhr mit einer Modellbootregatta. Der Benefizlauf „run4trees“ startet am Sonntag um 9 Uhr. Abends spielen verschiedene Bands. Am Sonntag nach Einbruch der Dunkelheit steigt ein großes Abschlussfeuerwerk.

Versteigerung

Skurrile, luxuriöse und ausgefallene Fundstücke vom Münchner Flughafen können Interessierte am Samstag bei der Fundstückversteigerung auf dem 62. Siedler- und Seefest am Karlsfelder See ersteigern. Mit dabei sind unter anderem ein Tischkicker, Laptops und Handys. Die Gegenstände können ab 10.30 Uhr besichtigt werden, um 13 Uhr beginnt die Auktion. Teilnahme ab 18 Jahren.

+ Die Roseninsel © Stefan A. Schuhbauer - v. Jena

Roseninsel-Jubiläum

Seit 15 Jahren ist die Roseninsel im Starnberger See öffentlich zugänglich. Das feiert die Bayerische Schlösserverwaltung am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr mit einem bunten Programm für Groß und Klein. Die Führungen um 12, 14 und 16 Uhr sind kostenfrei. Bei der stündlichen Sonderführung ab 12 Uhr durch das Casino gilt der reguläre Eintrittspreis.

Barockführung

„Wie machten sich Prinzen und Prinzessinnen schön? Von der Körperpflege zur Kleidung“ lautet das Motto der Kinderführungen zum Barock im Schloss Schleißheim. Sie finden am Sonntag um 11.30 Uhr (5 bis 8 Jahre) und 14.30 Uhr (8 bis 12 Jahre) statt und kosten zwei Euro. Um Anmeldung unter 089/179 08 43 44 wird gebeten.

Waldfeste

Im Landkreis Miesbach wird am Wochenende ordentlich gefeiert. Das Waldfest in Tegernsee steigt ab Freitag, 17 Uhr, im Schmetterlingsgarten beim herzoglichen Schloss. Am Samstag und Sonntag geht es um 15 Uhr los. Eintritt: ein Euro. Das Sommerfest in Holzkirchen findet am Samstag ab 15 Uhr am Kogl statt. Verschiebetermin ist Sonntag, 11 Uhr. Ebenfalls am Samstag ab 15 Uhr feiert Warngau sein 4. Waldfest auf dem Sportgelände. Waakirchen feiert das Waldfest zwei Tage lang im Schopfloch. Beginn ist am Samstag um 18 Uhr, der Sonntag eröffnet ab 10.30 Uhr mit einem musikalischen Frühschoppen. Bei schlechtem Wetter verschiebt sich die Veranstaltung um eine Woche.

Leonhardifahrt

Wallfahrer und Festzeltgänger kommen am Wochenende in Höhenkirchen-Siegertsbrunn auf ihre Kosten. Heute um 18 Uhr startet die Wallfahrt mit einem ökumenischen Gottesdienst, um 19 Uhr ist Bieranstich. Während der gesamten Zeit gib es einen großen Jahrmarkt und Volksfestbetrieb. Die Leonhardiglocken wecken am Samstag um 5 Uhr die Wallfahrer. Am Sonntag um 10 Uhr werden die Festwägen gesegnet.