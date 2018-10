Tipps zum Wochenende: Hopfen, Handwerk und Hoagart

Milde Temperaturen und einige Herbstsonnenstunden: Die Wettervorhersage lädt geradezu ein zu einem Ausflug. Für Unentschlossene einige Tipps zum Wochenende.

Ursprung der Passion

Mit Blick auf die Passionsspiele im Jahr 2020 ist ab Sonntag in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Oberammergau (Kreis Garmisch-Partenkirchen) das örtliche Sterbebuch aus dem Jahr 1633 zu sehen, die sogenannte Pestmatrikel, die als Gründungsurkunde des Passionsspiels gilt. 84 Menschen aus dem kleinen Ort starben während des Dreißigjährigen Krieges an der Pest, woraufhin die Oberammergauer gelobten, alle zehn Jahre die „Geschichte des Leidens und Sterbens Jesu“ aufzuführen, damit Gott der Krankheit ein Ende bereite. Die Pestmatrikel ist bis zum Allerheiligentag, Donnerstag, 1. November, in der Pfarrkirche zu sehen. Jeweils sonntags um 11.15 Uhr und dienstags um 16 Uhr finden Führungen statt.

Kunst im Gut

Zum 36. Mal findet am Wochenende das Kulturfestival „Kunst im Gut“ im historischen Klostergut Scheyern (Kreis Pfaffenhofen an der Ilm) statt. Über 100 Künstler aus den Bereichen Malerei, Skulptur, Keramik, Mode, Schmuck, Wohn- und Gartendesign stellen aus, einigen kann man bei ihrem Handwerk über die Schulter schauen. 10 000 Gäste aus ganz Bayern werden erwartet.

Jungmusikanten

Im Freilichtmuseum Glentleiten (Kreis Garmisch-Partenkirchen) lautet am Sonntag das Motto: Aufgspuit und gsunga. Beim Jungmusikanten-Treffen wird das Freilichtmuseum zur Bühne für Kinder- und Jugend-Musikanten aus der gesamten Region. Los geht’s ab 11 Uhr mit einem traditionellen Hoagart, ab Mittag spielen die Jung-Künstler vor und in den historischen Gebäuden der Glentleiten.

Hopfenfest

In Nandlstadt (Kreis Freising) findet am Wochenende wieder das jährliche Hopfenfest statt. Am heutigen Freitag stehen die Senioren im Mittelpunkt, am Samstag folgt der traditionelle Hopfenfestlauf und am Sonntag ein Standkonzert vor dem Rathaus. Dazu gibt es natürlich allerlei feste und flüssige Schmankerl rund um Bayerns Nationalgetränk.

Ein kleines Tollwood

In Geretsried (Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen) läuft seit Donnerstag zeitgleich zum Start des Kulturherbstes erstmals der regionale Kunsthandwerkermarkt „Bunterkunst“. Vorbild ist das Münchner Tollwood: Bei gemütlicher Atmosphäre mit knisternden Feuerschalen können die Besucher bis zum 14. Oktober täglich das Kunsthandwerk zahlreicher Aussteller aus der Region begutachten. Der Eintritt zum Markt am Eisstadion ist frei. Öffnungszeiten: Am Wochenende ab 10 Uhr, Montag bis Freitag von 18 bis 23 Uhr.

