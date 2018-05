Tipps zum Wochenende: Wandern zur Gipfelkapelle und den Lieblingsschlössern des Königs

Das Wetter soll herrlich werden - hier sind die Tipps zum Wochenende in der Region München.

München – Wer nicht in den Pfingsturlaub gestartet ist, darf sich auf ein Traum-Wochenende in Bayern freuen. Es wird richtig warm. Für alle, die die freien Tage nicht am See verbringen wollen, haben wir einige Tipps gesammelt.

Messe auf Wendelstein

Die Wendelinkapelle auf dem Wendelstein ist immer einen Ausflug wert. An diesem Wochenende allerdings ganz besonders. Sie thront seit genau 300 Jahren auf dem 1838 Meter hohen Gipfel. Zu diesem Jubiläum wird am Sonntag um 11.30 Uhr ein feierlicher Gottesdienst gefeiert. Die Messe zelebriert Pfarrer Josef Spitzhirn aus Bayrischzell.

Alte Blasinstrumente

Blasinstrumente zählen zu den ältesten Musikinstrumenten überhaupt. Im Alten Schloss Schleißheim werden am Sonntag einige besondere Exemplare präsentiert – zum Beispiel sogenannte Muschelhörner, die schon von den Inkas genutzt wurden. Die Führung beginnt um 14 Uhr, Treffpunkt ist in der Kassenhalle. Eintritt: drei Euro.

Schlösser-Wanderung

Der Bund Naturschutz organisiert am Sonntag eine Wanderung zu den beiden Lieblingsschlössern von König Ludwig II. – Neuschwanstein und Hohenschwangau. Bei der viereinhalbstündigen Wanderung sind auch eine Kirchenbesichtigung und eine Blumenbestimmung geplant. Treffpunkt ist bis spä- testens 7.20 Uhr am Münchner Hauptbahnhof (Abfahrtsbahnsteig nach Füssen). Die Teilnahme kostet neun Euro für Nichtmitglieder, fünf für Mitglieder des Bund Naturschutz.

mm