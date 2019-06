Unsere Tipps zum Wochenende: Pflanzen, Musik und Führungen am Pfingstwochenende

Das lange Pfingstwochenende steht vor der Tür. Für alle, die in den Ferien nicht wegfahren, sondern das schöne Wetter in Bayern genießen wollen, haben wir einige Ausflugstipps zusammengestellt:

Tölzer Rosentage

Die Tölzer Rosentage feiern in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Rund 170 Aussteller präsentieren ab heute bis Pfingstmontag ihre Blütenpracht in den drei historischen Gärten am ehemaligen Franziskanerkloster (Max-Höfler-Platz 1a) in Bad Tölz. Neben den Pflanzen bekommen die Besucher dort auch Kleinkunst, Handwerk und etliche Infoveranstaltungen geboten. Auch Auftritte von Herbert und Schnipsi sind geplant. Der Eintritt (täglich zwischen 10 und 18 Uhr) kostet sieben Euro, ermäßigt sechs. Kinder bis 15 Jahre dürfen kostenlos mit. Weitere Infos unter www.rosentage.de.

Jazz in allen Gassen

Ein Abend, sechs Bühnen, acht Bands: Im Rahmen des Dachauer Musiksommers findet heute Abend das jährliche „Jazz in allen Gassen“ statt. Für Musikfans ist in der Dachauer Altstadt einiges geboten. Auf der Hauptbühne am Rathaus spielen die Express Brass Band und der Ray Collins Hot Club. Das komplette Programm ist auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht. Los geht’s um 19.30 Uhr, Eintritt: fünf Euro

Fest in der Mühle

In der Furthmühle bei Egenhofen im Kreis Fürstenfeldbruck findet am Pfingstmontag ein Mühlenfest statt. Es beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Ab 11 Uhr finden Führungen durch die historische Getreidemühle statt, um 13.30 Uhr ist eine Waldführung mit Förstern geplant. Neben einem Bairisch-Quiz ist auch ein Mühlenlieder-Singen geplant. Auch für die Kinder gibt es ein Programm.

Brucker Gartentage

Pflanzen, Gärten und Musik bekommen die Besucher der Fürstenfeldbrucker Gartentage am Pfingstwochenende geboten. In diesem Jahr steht die Messe unter dem Motto „Flower Power“. Experten geben Tipps, damit die Pflanzen mehr Platz zum Blühen bekommen. Zu kaufen gibt es nicht nur Pflanzen, sondern auch Accessoires und Gartenmöbel. Spezialisten beraten die Besucher bei Fragen. Die Gartentage finden von heute bis Montag am Kloster und im Barockgarten statt. Alle Infos unter www.fuerstenfeldbrucker-gartentage.de.

---

Zu Pfingsten startet diesommerliche Stauhochsaison - da sind gute Nerven gefragt.

Was ist Pfingsten 2019 für ein Feiertag? Bedeutung, Brauchtum und Datum