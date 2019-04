Tipps zum Wochenende: Reisen ins Mittelalter, Obstbäume und Handwerk

Endlich starten am Wochenende die Osterferien! Schon etwas vor? Wer eine Idee für einen Ausflug sucht, sollte sich unsere Wochenendtipps angucken.

München - Für das erste Wochenende in den Osterferien haben wir ein paar Tipps zusammengestellt.

Der schwarze Tod

Wie bestimmten die Pest und der drohenende Tod früher das Leben der Menschen? Dieser Frage widmet sich das Oberammergauer Museum ab Samstag in einer Ausstellung. Dort werden Exponate von privaten Leihgebern und aus dem Diözesanmuseum Freising zu sehen sein. Dazu zählen schützende Amulette, Darstellungen von Pestheiligen und ein Pestsarg. Die Ausstellung ist bis Anfang November zu sehen, jeweils Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Fit in den Frühling

Der Gartenbauverein organisiert am Samstag in Unterhaching (Kreis München) einen Schnittkurs an Obstbäumen. Treffpunkt ist um 9 Uhr im Sportpark neben dem Feldkreuz. Scheren und Sägen müssen mitgebracht werden.

Genuss und Handwerk

Beim Alten Schloss Schleißheim findet am Wochenende ein großer Frühlingsmarkt statt. Dort gibt es nicht nur Kunst und Handwerk zu sehen, sondern auch kulinarische Angebote. Außerdem finden Kutschfahrten statt, es gibt ein Zauberprogramm und Kinderschminken. Der Markt ist an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

mm